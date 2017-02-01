Налоговая призывает к бдительности!

Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Литвы напоминает, что представление деклараций на доходы физических лиц начнется в марте, когда электронная система деклараций представит предварительную налоговую декларацию о доходах, а не теперь, как это предлагают мошенники, активно отправляя электронные письма о возврате налогов, представляясь сотрудниками налоговой инспекции.

Государственная налоговая инспекция напоминает, что никаких электронных писем или другой информации о возврате налогов не рассылает. Всю информацию жители могут получить, присоединившись к электронной системе Mano VMI: www.vmi.lt/manovmi.

Государственная налоговая инспекция призывает не открывать ссылки писем с неясным содержанием, также обращать внимание на грамматику писем, конструкции предложений, потому что иностранные мошенники почти всегда подготавливают грамматически неправильный текст. Налоговая инспекция благодарит бдительных граждан, которые не попадают на уловки мошенников, а незамедлительно сообщают о подозрительных письмах в налоговую инспекцию или в комиссариат полиции.

Государственная налоговая инспекция напоминает: на все вопросы по налогам можно получить информацию по короткому номеру телефона 1882.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, VMI, декларация, доходы, Налоговая, ссылки, электронные письма