Налоговая удавка

Как оказалось, с нового года усилилось налоговое бремя для большинства работающих. Причем в большей мере это коснулось тех, кто занят в сфере мелкого бизнеса – опоры и надежды экономики Литвы. Люди, которые работали по бизнес-удостоверениям и авторским договорам, узнали о том, что с января им придется больше средств переводить в Фонд социального страхования.

В чем суть изменений?

Как разъяснил старший специалист отдела по связям с общественностью «Содры» Ритас Стальненис, изменения коснулись работающих по бизнес-удостоверениям, авторским договорам, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.

Так, владельцы бизнес-удостоверений будут платить больше, поскольку их страхуют не только на базовую часть пенсии, но и дополнительно на весь размер пенсии. Например, если человек работает только по бизнес-удостоверению и по действовавшему ранее порядку платил взносы социального страхования около 60 евро, то он может рассчитывать на пенсию по старости в размере около 132 евро (по нынешним данным). Теперь этот работающий взносы государственного социального страхования будет платить в размере около 100 евро и может претендовать на получение пенсии по старости в полном объеме. Но надо учитывать, что размер пенсии, конечно, будет зависеть от накопленного трудового стажа. Подсчитано, что у работающего только по бизнес-удостоверению и накопившего необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости по достижении пенсионного возраста, размер пенсии может составить около 188 евро (исходя из нынешних расчетов).

Работающие по удостоверениям на индивидуальную деятельность (кроме бизнес-удостоверений) отныне будут страховаться и на выплаты пособий по болезни. Это значит, что эти люди, заболев или оказывая услуги по уходу за членами семьи, могут претендовать на пособие по болезни или уходу. В связи с этим меняются тарифы взносов. Тариф взносов государственного социального страхования для тех, кто работает по удостоверениям на индивидуальную деятельность, увеличится с 28,5% до 29,7% (плюс 2%, если они откладывают на пенсию в пенсионных фондах).

Владельцы индивидуальных предприятий, хозяйственных товариществ и малых товариществ сейчас будут страховаться на случай болезни, рождения ребенка и безработицы (взносы увеличиваются с 26,3% до 30,8%, еще 2%, если человек откладывает на пенсию за свой счет).

Работающие по авторским договорам сейчас будут платить налоги в «Содру» не с половины, а со всех доходов.

Изменения коснулись и некоторых других групп работающих. Так, спортсмены и другие работающие в спортивной сфере смогут претендовать на оплату больничного. Их взносы вырастут с 37,5 до 38,7% (еще 2%, если человек откладывает на пенсию за свой счет).

Представители нынешней правящей коалиции в Сейме заверяют, что проведенные столь поспешно изменения – наследие еще предыдущего правительства. «Часть работающих была не застрахована и пользовалась налоговой помощью других. Поэтому круг налогоплательщиков был расширен, – подчеркнул председатель Комитета по социальным вопросам Альгирдас Сисас. – Такие взносы должны охватывать как работающих по трудовым соглашениям, так и по бизнес-удостоверениям и по авторским договорам».

Консерватор Римантас-Йонас Дагис в свою очередь отметил, что принятое решение позволяет пусть минимально, но повысить пенсии по старости. Однако, по мнению консерватора, этот закон в должной мере не регулирует вопрос налогооблажения, по его мнению, надо снизить налоги на труд и ввести больше налогов на прибыль и имущество.

Налоговое бремя будет расти

На этом налоговые сюрпризы этого года не заканчиваются. Намечается, что с 1 июля изменится не только порядок начисления пособия по безработице, но и вступит в силу положение о его налогообложении. По данным Министерства социальной защиты и труда, сейчас пособие по безработице никакими налогами не облагается. Размер минимального пособия составляет 102 евро, а с начала этого года размер максимального пособия составляет 333,2 евро. Продолжительность выплаты пособия сейчас зависит от стажа безработного. Намечается, что с 1 июля независимо от стажа пособие будут выплачивать в течение 6 месяцев, будет введен 15-процентный налог на пособие по безработице.

Тем временем – рубрика Ужесточаются штрафы С 1 января 2017 года вступил в силу новый Кодекс административной ответственности, изменились и установки Уголовного кодекса, связанные с сокрытием налогов. Если будут не уплачены налоги на сумму менее 380 евро, уголовная ответственность грозить не будет. Как проинформировала руководитель Департамента права Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене, с 1 января 2017 года вступает в силу установка Уголовного кодекса, устанавливающая конкретную сумму скрытых налогов, начиная с которой (380 евро) грозит уголовная ответственность. Если сумма сокрытых налогов составляет до 380 евро, то грозит административная ответственность. Лицо, которое представит неверную информацию о доходах, прибыли, имуществе или их использовании, может получить штраф в размере 150-600 евро. Важно подчеркнуть, что это наказание грозит как физическим, так и юридическим лицам. Также замечено, что человека не могут наказывать за ошибку – должны доказать, что нарушение было сознательным, т. е. человек знал, что предоставляет неверные данные для сокрытия налогов. За сокрытие налогов на сумму больше 380 евро грозит уголовная ответственность, может быть назначен штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет. Также уголовная ответственность будет грозить, если человек в установленные сроки и в установленном порядке не представил уполномоченному ведомству декларацию или другой документ о доходах, прибыли или имуществе.

Галина Курбанова

Метки: N3 (1143) 19 января, налоги, Ритас Стальненис, Содра