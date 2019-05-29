Налоговое бремя смягчается?

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Символический день освобождения от налогов в этом году настал на четыре дня раньше, чем в прошлом или позапрошлом году. Это символический день в году, когда средний налогоплательщик перестает работать, чтобы платить налоги, и начинает работать на себя, пишет LRT.lt. Дата дня освобождения от фискальной нагрузки — условный показатель того, сколько нужно отработать в текущем году, чтобы полностью покрыть налогами все государственные расходы. Расчеты дня освобождения от налогов используются во многих странах для наглядной демонстрации уровня налоговой нагрузки.

Этот день напоминает, что именно налогоплательщики, а не правительство оплачивают все услуги, которые они получают. По данным Литовского института свободного рынка, средний налогоплательщик, получающий «на руки» около 750 евро, в этом году заплатит более 7 000 евро налогов и взносов.

Согласно опросу, люди считают, что государство эффективно расходует только около 50 процентов денег, таковы данные Литовского института свободного рынка.

Как отмечает эксперт, в этом году налогоплательщики озабочены не только уровнем налогообложения, но и качеством законодательства. Налогоплательщики хотели бы стабильной налоговой системы, но это, к сожалению, не гарантируется сегодняшним налоговым законодательством. Напротив, налоговые законы усложняются.

Анализ основных налоговых законов Литовским институтом свободного рынка показал, что в период 2015-2019 гг. правительство меняло эти законы в среднем каждые две недели. Законом стала 121-я инициатива по изменению налоговой системы. Например, в Закон о государственном социальном страховании изменения были внесены 21 раз, в Закон о медицинском страховании — 19 раз, в Закон о подоходном налоге с населения — 18 раз, в Закон о налогообложении прибыли — 14 раз и т. д.

«У налоговых законов должен быть предусмотрен срок не менее полугода с момента принятия до вступления в силу, чтобы налогоплательщики могли адаптироваться к предлагаемым изменениям, к примеру, адаптировать систему бухгалтерского учета. Однако анализ показывает, что фактически на адаптацию к изменившемуся законодательству остается в среднем не более трех месяцев. Это связано с частым введением различных исключений в налоговое законодательство», — говорит эксперт из Института свободного рынка.

Налоговые законы не только часто меняются, но для их понимания требуется все больше времени. Менее чем за десять лет объем законодательства вырос почти на треть, а в настоящее время в налоговом законодательстве 196 тысяч слов, подсчитали эксперты Литовского института свободного рынка. Для сравнения: одна из самых толстых книг из серии о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Кубок Огня» — состоит из чуть более 190 тыс. слов. 200 000 слов в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание».

Еще более значимая проблема – налоговое законодательство не отличается качеством. Если налоговые правовые акты будут готовиться боле тщательно, вероятно, и менять их надо будет реже, а более качественный законотворческий процесс обойдется налогоплательщикам дешевле.

Напоминаем, что с 1 января в Литве вступила в силу новая налоговая реформа. В результате реформы изменился размер зарплаты «на бумаге», в некоторых случаях изменилась и сумма, которую человек получает «на руки». Главное новшество этой налоговой реформы — объединение налогов, которые платит работодатель и работник. Поэтому работник видит полную стоимость своего рабочего места, сколько налогов платят с его зарплаты. Увеличится зарплата «на бумаге», но зарплата «на руки» останется прежней. Зарплата «на бумаге» должна увеличиться в 1,289 раза. В результате объединения налогов тариф подоходного налога увеличится на 5% до 20%, социального страхования, включая страхование здоровья до 19,5%, а взносы по соцстраху со стороны работодателя уменьшатся на 1,47%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ