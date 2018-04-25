Налоговые изменения будут поощрять инфляцию, но не драматично

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Планы властей повысить детские пособия, минимальную зарплату некоторым работникам, изменить способ уплаты подоходного налога и взносов Фонда социального страхования Sodra в ближайшее время повлияют на рост цен, однако он не будет драматичным, утверждает глава Банка Литвы (Ценробанка) Витас Василяускас.

«После введения мер, которые внесены в бюджет — детские пособия, изменения НДС, Sodra, повышение минимальной месячной зарплаты и некоторых зарплат, акцизов на табак, инфляция в ближайшие два года увеличится на 0,1-0,3 пункта», — завил в парламентском Комитете по бюджету и финансам В. Василяускас.

По его словам, эти меры, за исключением повышения акцизов на табак, должны повысить доходы, которыми располагают жители, почти на 500 млн евро.

«Это повлияет на экономику, но какого-то драматичного уровня цен мы не ожидаем», – заверил он.

По словам В. Василяускаса, в конце этого года инфляция составит 2,6%.

BNS