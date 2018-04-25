Напоминание рыбакам

🔊 Воспроизвести

Запрет на ловлю налима во внутренних водах продлится до 15 января. Также действует запрет в ночное время в местах их нереста — в некоторых частях Нямунаса и Нявежиса.

Одному рыбаку разрешено поймать не более пяти налимов длиной 45 сантиметров.

Запрет на ловлю налимов рыбаками-любителями был установлен в 2006 году. Отмечается, что подобные меры нужны для защиты нерестящихся и мигрирующих к нересту налимов, так как искусственное разведение рыбы не помогло увеличить популяцию.

Налим — очень плодовитая рыба. Одна взрослая самка может отложить до миллиона икринок, однако другие рыбы уничтожают большую часть икры.

Министерство охраны окружающей среды напоминает, что до 31 декабря запрещено ловить морскую форель, сига и лосося.

Информация «ЛК», BNS