Напомнили правила пересечения ЖД переездов

🔊 Воспроизвести За 2018 год сотрудниками Литовской дорожной полиции пресечено порядка 400 нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов, что свидетельствует о низком уровне дисциплины водителей.

На прошедшей неделе, Lietuvos Geležinkeliai совместно с сотрудниками Литовской дорожной полиции провели кампанию в целях профилактики аварийности на железнодорожных переездах.

Во время совместной акции в Вильнюсе и Ново-Вильне представители ведомств общались с участниками дорожного движения, информировали водителей об основных ошибках при пересечении железнодорожных путей и переездов. Служащие напомнили, что железнодорожный переезд является одним из самых сложных и опасных участков дороги, требующим особенного внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, поскольку столкновения на железнодорожных путях обычно заканчиваются трагически.

«Место, где пересекается железнодорожное и автомобильное движение, а также активное движение велосипедов и пешеходов, требует особой осторожности и дисциплины для всех участников дорожного движения», — сказал Витаутас Грашис, начальник Службы дорожной полиции Литвы.

Роландас Шлепетис (Šlepetys), Директор департамента профилактики (prevencijos) Lietuvos Geležinkeliai, отметил, что только 45 процентов участников дорожного движения ведет себя безопасно на железнодорожных переездах.

Компания Lietuvos Geležinkeliai уделяет особое внимание улучшению железнодорожной инфраструктуры – модернизация переездов осуществляется путем установки дополнительных мер безопасности, реконструкции различных переездов в двухуровневые пересечения.

Предприятие также сотрудничает со школами и центрами подготовки водителей, а для маленьких участников дорожного движения в школах организуются уроки безопасного движения.

Памятка водителю

При подъезде к железнодорожному переезду ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов, заранее продумайте свои действия с позиции обеспечения безопасности дорожного движения:

Определите условия видимости поездов, оцените качество автомобильной дороги на подходе, выберите правильный скоростной режим автомобиля с учетом движения других транспортных средств. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом, т.к. по силуэту локомотива, а тем более по свету его прожекторов невозможно даже приблизительно определить скорость поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна. Остановите транспорт и пропустите поезд. Убедитесь в правильном восприятии сигналов переездной сигнализации. Остановите свой транспорт при запрещающих показаниях переездной сигнализации, закрытых шлагбаумах, а также при приближении поезда к переезду. От начала подачи переездной сигнализацией красных сигналов о запрещении движения автотранспорта через переезд, до подхода поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! С целью исключения вынужденной остановки на настиле переезда, при внезапной остановке впереди идущего транспортного средства, соблюдайте необходимую безопасную дистанцию. После прохода поезда начинать движение через переезд можете, только убедившись, что по соседнему пути нет приближающегося к переезду поезда (подвижного состава).

Запрещается выезжать на переезд в следующих случаях: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком либо с вытянутыми в сторону руками); если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Запрещается: объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства; самовольно открывать шлагбаум; провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, без разрешения начальника дистанции пути железной дороги.

При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен: при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда; оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги; при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки (сигналом остановки служит круговое движение руки – днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью – с факелом или фонарем.).

Нарушение правил движения через железнодорожные пути (пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде) влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 180 до 280 евро или лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до шести месяцев.

Будьте особо внимательны при приближении к железнодорожному переезду!

Подготовлено по BNS и литовским СМИ