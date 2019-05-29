Нарастающие риски

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в этом году литовская экономика увеличится на 2,9%, однако в следующем году рост внутреннего валового продукта (ВВП) замедлится до 2,5%.

Пока экономика на подъеме

В первом квартале этого года рост экспорта фиксировался во всех странах Балтии, сообщил Евростат. В январе-марте года литовский экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 8% до 7,1 млрд евро, объемы латвийского экспорта выросли на 5% до 3,2 млрд евро, а эстонского – на 8% до 3,6 млрд евро, свидетельствуют опубликованные данные статистической службы Евросоюза.

Литовский импорт в этом году вырос на 5% до 7,6 млрд евро, а импорт Латвии и Эстонии отдельно взятых – увеличился на 4% до соответственно 4 млрд евро и 3,9 млрд евро, сообщает BNS.

Промпроизводство Литвы в этом году выросло на 6,8% до 7,6 млрд евро. За четыре первых месяца этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, производство и продажи промышленной продукции в Литве в сопоставимых ценах выросли на 6,8% до 7,6 млрд евро, сообщает BNS. За вычетом влияния количества рабочих дней, годовой рост промышленности составил 7,1%.

Только в апреле, по сравнению с мартом, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократились на 0,3% до 1,9 млрд евро (без вычета – сократились на 4,6%), сообщил Департамент статистики.

За год с вычетом влияния количества рабочих дней, продукция добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности выросла на 7,9%, а одной лишь обрабатывающей – также на 7,9%, объем продукции добывающей промышленности, за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов, – на 8,1%.

Торговый дефицит Литвы достигал 0,5 млрд евро, Латвии – 0,6 млрд евро, Эстонии – 0,4 млрд евро.

Дальше – хуже?

По мнению ОЭСР, слабый внешний спрос будет замедлять экспорт страны, а по причине воздействия преобладающей глобальной необеспеченности на решения бизнеса рост инвестиций замедлится со среднего показателя в 6,6% в 2017–2018 годах, до 4,7% в 2019–2020 годах, сообщило Министерство финансов.

Планируется, что инфляция в ближайшие два года в среднем будет составлять 2,2%, уровень безработицы, который в прошлом году достигал 6,2%, в этом году снизится до 5,9%, а в 2020-м – до 5,8%.

ОЭСР подчеркивает, что структурные реформы могли бы повысить продуктивность страны и экономический рост в прогнозируемом периоде, а также акцентирует потребность повышения качества системы образования, профобучения, дальнейшего улучшения бизнес-условий и сокращения налогового бремени предпринимательства.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что экономический прогноз ОЭСР в целом соответствует сценарию, объявленному Минфином.

«При столкновении мировой экономики с вызовами мы не избежим негативных последствий падения внешнего спроса. Поэтому, улучшая деловую и инвестиционную среду, мы повышаем устойчивость страны к неблагоприятным внешним факторам», — заявил он.

По словам министра, проводимая налоговая реформа создает стимулы для инвестирования в новые технологии и высокую добавленную стоимость, а также повышает производительность Литвы и стимулирует рост экономики.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что рост экономики в Литве в этом году может стать самым медленным среди других балтийских стран. По данным Департамента статистики Литвы, более ста тысяч жителей республики работают за минимальную зарплату.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ