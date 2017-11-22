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Наркотики в автомобиле

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 0:01   |   Комментариев: 0

Торговля наркотиками – самый выгодный бизнес после торговли оружием. Поэтому немудрено, что наркокурьеры придумывают самые изощренные способы контрабанды зелья.

Фото policija.lt

Фото policija.lt

В начале ноября сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали в пригороде Утяны 100 килограммов гашиша, его стоимость достигает почти миллиона евро.

В ходе спецоперации 1 ноября, в пригороде Утяны был задержан гражданин, который пытался вывести наркотические вещества автомобилем Volvo S80 из Литвы в Латвию. Для сокрытия наркотиков была изменена конструкция автомобиля.

По данным полиции, наркотики предназначались для российского рынка. Через несколько дней был задержан и гражданин, подозреваемый в организации этой контрабанды, сообщила в понедельник полиция. Оба подозреваемых находятся под арестом. Задержанные известны полиции, есть подозрения в том, что они достаточно долго занимались подобной деятельностью и могли на этом заработать значительные средства.

За указанные преступные деяния Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

Инф. «ЛК»

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