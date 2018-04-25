Нарушения фиксируют камеры и звукодатчики

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Благодаря инновационным технологиям будут наказывать больше нарушителей. У Вильнюсского городского самоуправления уже лопнуло терпение. Проезд по проспекту Гядиминаса на протяжении 400 метров для некоторых водителей обходится дорого, потому что они не обращают внимания на дорожные знаки.

С начала февраля 258 водителей оштрафованы каждый на сумму до 90 евро. Хотя водителей, оставляющих автомобили в запрещенных местах, постоянно воспитывают, тем не менее самоуправление решило использовать и камеры.

Проспект Гядиминаса, на котором по вечерам и в выходные дни много пешеходов и велосипедистов, четырьмя кругами решили проехать автомобилисты и их зафиксировали камеры наблюдения. Информация о нарушителях переслана Управлению дорожной полиции, которое назначит штрафы в размере от 30 до 90 евро.

Должностные лица Департамента безопасности внимательно следят за движением по проспекту Гядиминаса и фиксируют сотни нарушений, когда водители не обращают внимания на дорожные знаки «Въезд запрещен» или «Стоянка запрещена». Особенно часто водители игнорируют дорожные знаки, расположенные на участке проспекта Гядиминаса от Кафедрального собора до улицы Вильняус. В мае прошлого года стартовала новая система видеонаблюдения, в городе начали действовать более ста новых видеокамер. Камеры, оборудованные на перекрестке проспекта Гядиминаса и улицы Швянтарагио, на перекрестке проспекта Гядиминаса и улицы Вильняус, за несколько выходных дней февраля зафиксировали свыше 250 административных нарушений: 1-3 и 8-10 февраля камерами на проспекте Гядиминаса и на улице Вильняус было зафиксировано 160 нарушений Правил дорожного движения, когда водители оставляли машины в запрещенном месте. Также было зафиксировано 98 нарушений, связанных с порядком движения. Факты нарушений передают для рассмотрения и наказания Управлению дорожной полиции.

Инфраструктура безопасности города и впредь будет расширяться: в этом году в Вильнюсе будут действовать 155 камер видеонаблюдения. Их монтируют в разных местах, которые подбираются с учетом криминогенной ситуации, а также там, где нарушения Правил дорожного движения постоянно повторяются. Система наблюдения умная: программное оборудование по разным параметрам позволяет увидеть нарушение общественного порядка. В отдельных местах возле камер есть звукодатчики, фиксирующие удар, есть алгоритмы опознавания лица, которые могут быть использованы в отдельных случаях при разборе преступлений. Зафиксированные камерами картинка и звук в реальном времени передаются должностным лицам Отдела общественного порядка самоуправления и на пульт наблюдения в центральном офисе Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа.

На проспекте Гядиминаса вблизи ул. Вильняус начали действовать и автоматические подъемные заграждения. Движение на главной улице столицы ограничивается в рабочие дни с 19.00 до 4.00 утра, а также в выходные и праздничные дни. На отрезке пр. Гядиминаса от дома № 9 до улицы Вильняус автоматические столбики частично будут подниматься с 19.00 до 4.00 и в выходные дни, оставляя трехметровую ширину для проезда транспорта к объектам, расположенным на части улицы до дома № 9. Возле дома № 9 на пр. Гядиминаса оборудован знак, запрещающий движение транспорта по остальной части пр. Гядиминаса в выходные дни и в не рабочие часы.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ