NASA оценило мощность взрыва метеора над Мичиганом в 100 тонн тротила

Метеор, падение которого привлекло внимание множества жителей американского штата Мичиган, взорвался при входе в атмосферу Земли с мощностью 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило управление Центра космических полетов NASA в Хантсвилле. На странице управления в Facebook приведена диаграмма траектории.

Управление уточнило, что траекторию падения космического тела определили на основании визуальных наблюдений очевидцев, сведенных воедино Американским метеорным обществом. “Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью – всего 45,06 тыс. км/ч. Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела – минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части”, – цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнил ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук, последовавший взрыв мощностью 100 тонн в тротиловом эквиваленте вызвал ударную волну и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. Он напомнил, что метеориты чаще всего слишком малы, чтобы убить человека, хотя могут нанести незначительные повреждения автомобилям и крышам домов.

Эксперты поправили Геологическую службу США, первоначально заявившую, что метеориты, упав в 8 км от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта, вызвали землетрясение магнитудой 2,0. “Хотя явлению приписали магнитуду 2,0, данная шкала используется для измерения величины землетрясения и поэтому не является точным отображением наблюдений за метеором”, – указал геофизик Уильям Йек из Национального центра оповещения о землетрясениях Геологической службы в штате Колорадо.

Природное явление зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На видеозаписях видно, как в небе появляется светящийся объект, который взрывается спустя несколько секунд.

NEWSru.com

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