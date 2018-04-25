NASA со второй попытки запустило к Солнцу зонд «Паркер»

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12 августа Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) осуществило успешный запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy, которая вывела в космос зонд «Паркер», предназначенный для изучения Солнца.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) со второй попытки: изначально запуск был запланирован на 11 августа, но старт был отменен буквально в последнюю минуту из-за обнаружения сбоя в работе датчиков давления гелия в топливной системе. В воскресенье запуск прошел без сбоев, и примерно через 40 минут после старта зонд отделился от ракеты и вышел на связь с Землей.

Как пишет N+1 , разработка зонда «Паркер», названного в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал существование солнечного ветра , велась с 2008 года. В ходе миссии, которая продлится почти семь лет, зонду предстоит сделать 24 оборота вокруг Солнца, чтобы приблизиться к звезде на минимальное расстояние: около шести миллионов километров (так близко к Солнцу не приближался еще ни один аппарат). При этом зонд будет находиться в экстремальных условиях, включающих нагрев и влияние заряженных частиц, излучаемых Солнцем. Для зашиты от этого воздействия зонд получил теплозащитный щит из углеродной «пены», который представляет собой своего рода зонт. Помимо этого, многие элементы зонда и его приборов были изготовлены с использованием высокотемпературных материалов.

Основные задачи зонда состоят в измерении характеристик солнечной атмосферы и солнечного ветра, а также в исследовании электромагнитных полей вблизи звезды.

Отметим, что кроме приборов на борту «Паркера» находится чип, на котором записаны имена 1,2 млн человек, подавших ранее заявки на включение в этот список. Также на чипе записаны фотографии Юджина Паркера и его статья о солнечном ветре, опубликованная в 1958 году.

NEWSru.com