NASA сообщило об уменьшении озоновой дыры над Антарктикой до размеров 1988 года

Наблюдения за 2017 год показали, что так называемая дыра в озоновом слое Земли, образующаяся в конце каждой зимы в Южном полушарии над Антарктикой, оказалась самой маленькой из всех зафиксированных с 1988 года. По данным со спутника NASA, своих максимальных размеров она достигла 11 сентября, распространившись на 19,6 миллиона квадратных километров. Это примерно в два раза больше, чем площадь территории США.

Наблюдения 2017 года были произведены при помощи Инструмента мониторинга озона (OMI) со спутника NASA под названием Aura, сообщает сайт американского космического агентства. Эти данные подтверждаются измерениями Национальной администрации по вопросам океана и атмосферы (NOAA) с земли и с воздуха.

“В этом году антарктическая озоновая дыра была исключительно слабой, – отметил Пол Ньюман, главный научный сотрудник по геонаукам в Центре космических полетов Годдарда в NASA. – Это то, что мы ожидали увидеть с учетом погодных условий в антарктической стратосфере”. Как отмечают в NASA, средняя площадь максимальных размеров озоновой дыры с 1991 года составляла примерно 26 млн кв. км.

На уменьшение размеров озоновой дыры в 2017 году сильно повлиял неустойчивый и более теплый, чем обычно, антарктический вихрь, представляющий собой систему с низким давлением, которая вращается по часовой стрелке в атмосфере на далеких южных широтах, подобно полярным вихрям в северном полушарии. Вихрь помог свести к минимуму образование полярных стратосферных облаков, которые вызывают реакции хлора и брома, разрушающих озон.

За последние два года более теплые погодные условия в стратосфере привели к снижению истощения запасов озона. Но концентрация озоноразрушающих веществ в атмосфере все еще высока и вызывает ежегодную значительную потерю этого газа. Меньшие размеры озоновой дыры в 2017 году обусловлены лишь естественной природной изменчивостью и не свидетельствуют о том, что вскоре она затянется.

Концентрацию содержания озона в атмосфере Земли измеряют в единицах Добсона. Слово “дыра” при этом не является буквальным. Ученые используют его как метафору для той области, в которой концентрация озона падает ниже исторического порога в 220 единиц Добсона. В 2017 году минимальная концентрация в Антарктике была зафиксирована 12 октября и составила 131 единицу Добсона, что стало самым мягким показателем истощения озонового слоя с 2002 года.

В 1960-х годах, задолго до появления озоновой дыры в Антарктике, средняя концентрация озона над Южным полюсом колебалась от 260 до 320 единиц Добсона. В глобальном масштабе озоновый слой сегодня составляет от 300 до 500 единиц Добсона. “В прошлом мы видели, что озон на некоторых стратосферных высотах доходит до нуля к концу сентября, рассказал Брайан Джонсон, специалист по химии атмосферы в NOAA. – В этом году наши измерения с аэростата показали, что уровень потерь озона застопорился к середине сентября, а уровни озона нигде не достигали нуля”.

Впервые антарктическая озоновая дыра была обнаружена в 1985 году. Она образуется в конце зимы в Южном полушарии, поскольку возвращающийся солнечный свет катализирует реакции с участием химически активных форм хлора и брома, произведенных человеком. Эти реакции разрушают молекулы озона в стратосфере.

На больших высотах озоновый слой действует как естественный солнцезащитный крем, отмечает NASA. Он защищая поверхность Земли от вредного ультрафиолетового излучения, которое может вызвать рак кожи и катаракту, подавлять иммунные системы и повреждать растения.

Тридцать лет назад, в 1987 году, был подготовлен Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, после подписания которого международное сообщество начало регулирование производства озоноразрушающих веществ. Ожидается, что озоновая дыра над Антарктидой постепенно уменьшится, поскольку количество хлорфторуглеродов в атмосфере продолжает снижаться. Ученые ожидают, что к 2070 году озоновая дыра в Антарктике вернется к размерам 1980 года.

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