Насчёт Rail Baltica приходится убеждать и эстонцев

После смены руководства Литовских железных дорог (Lietuvos geležinkeliai) настроения в Европейской комиссии относительно участия компании в проекте Rail Baltica стали положительными. Однако настрой эстонцев касательно проекта колеблется, а латыши топчутся на месте и ждут выборов. Всё же планируется, что закупки по проекту наберут обороты ещё в этом году, утверждает деловое издание Verslo zinios.

Поначалу в этом проекте имели место помехи в Литве и Польше, в то время как Эстония собиралась идти вперёд, теперь же Эстония несколько затягивает с принятием решений, пока проводятся консультации. Подвижки всегда имеют место, особенно со сменой власти. Латвия в ожидании выборов зависла, всё затормозилось. Но это нормально, – утверждает координатор проекта Еврокомиссии Rail Baltica Катерина Траутманн.

Она подчёркивает, что если проект не будет реализован сейчас, то пострадает не только он, но и перспективы финансирования других проектов в странах Балтии.

BNS

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, Rail Baltica, Литва