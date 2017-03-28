  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.28 Текущий номер: N11 (1151) 16 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Насчёт Rail Baltica приходится убеждать и эстонцев

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 13:00   |   Комментариев: 0

После смены руководства Литовских железных дорог (Lietuvos geležinkeliai) настроения в Европейской комиссии относительно участия компании в проекте Rail Baltica стали положительными. Однако настрой эстонцев касательно проекта колеблется, а латыши топчутся на месте и ждут выборов. Всё же планируется, что закупки по проекту наберут обороты ещё в этом году, утверждает деловое издание Verslo zinios.

Поначалу в этом проекте имели место помехи в Литве и Польше, в то время как Эстония собиралась идти вперёд, теперь же Эстония несколько затягивает с принятием решений, пока проводятся консультации. Подвижки всегда имеют место, особенно со сменой власти. Латвия в ожидании выборов зависла, всё затормозилось. Но это нормально, – утверждает координатор проекта Еврокомиссии Rail Baltica Катерина Траутманн.

Она подчёркивает, что если проект не будет реализован сейчас, то пострадает не только он, но и перспективы финансирования других проектов в странах Балтии.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿