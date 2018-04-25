Население планеты стремительно стареет

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Мир стремительно стареет: к 2020 году число людей старше 60 лет будет больше миллиарда, а к 2050 году – около двух миллиардов. Причем быстрее всего пожилое население увеличивается в странах со средним и низким уровнем дохода, создавая дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и социального обеспечения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в последнем докладе Global Age Watch Insights, подготовленным Американской ассоциацией пенсионеров и международной организацией Help Age International, помогающей пожилым людям по всему миру отстаивать свои права.

Авторы доклада провели масштабные исследования проблем, связанных со старением населения, в целом ряде стран.

В докладе отмечается, что одна из главных тенденций последнего времени – это стремительный рост числа неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и рак. Чаще всего – примерно в 70 процентах случаев – их жертвами становятся пожилые люди. И для многих из них наличие в стране системы всеобщего здравоохранения, гарантирующей медицинское обслуживание всем гражданам вне зависимости от возраста, социального статуса и финансового положения, – чуть ли не единственная возможность выжить.

Авторы исследования подчеркивают, что многим странам мира уже в ближайшие годы придется оперативно решать проблему старения населения и, соответственно, реформировать свои системы здравоохранения и социальной защиты.