Нашли компромисс: учителя Польши приостановили забастовку

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Союз польских учителей (ZNP) временно приостановил всепольскую забастовку в образовательных учреждениях. Об этом на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 25 апреля, заявил глава профсоюза Славомир Броняж, передает Польское радио.

Он подчеркнул, что забастовка с субботы, 27 апреля, будет приостановлена, но протест учителей будет продолжен. Решение было принято по согласованию с учащимися и родителями, чтобы обеспечить условия для завершения учебного года.

При этом, Славомир Броняж раскритиковал правительство за то, что требования учителей не были выполнены. Он добавил, что ZNP ожидает до сентября на реализацию правительством постулатов протестующих педагогов.

Отметим, что что правительство и парламент Польши решают вопрос о проведении экзаменов в школах путем изменений в законе об образовании. Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что поправки к закону об образовании, допускающие учеников последних классов средней школы к выпускным экзаменам, несмотря на забастовку учителей, может вступить в силу в субботу. Одобренный польским правительством проект поправок в закон сегодня был подан на рассмотрение в сейм.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к спикерам сейма и сената с просьбой в ускоренном режиме принять поправки. Согласно проекту, в школах, в которых педагогические советы принимают решение о проведении выпускных экзаменов, такое право будет предоставлено директорам школ. В случае, если этого не сделают ни педсоветы, ни директора, это смогут сделать местные органы власти.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что решение правительства вызвано «противоречивыми, непонятными сообщениями от организаторов протеста» (имеются в виду учителя, бастующие с 8 апреля — ред.), которые «создают ситуацию неопределенности для учеников, родителей и учителей». Он также призвал всех учителей, чтобы экзамены на аттестат зрелости, которые начнутся 6 мая, прошли своевременно.

Напомним, в Польше не работают тысячи школ из-за забастовки. Основным требованием учителей является увеличение заработной платы на тысячу злотых (около 263 доллара) в месяц.

korrespondent.net