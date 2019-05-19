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Государственная служба защиты прав ребенка и усыновления сообщает, что за 4 месяца этого года от сексуального насилия пострадали 44 ребенка – в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Специалисты считают, что выявлено больше случаев из-за изменения законов, более оперативного реагирования на инциденты, связанные, как правило, с подростками от 10 до 14 лет. Все они пострадали от неизвестных им взрослых людей.

Психологи и медики считают, что сексуальное насилие оставляет травмирующий след и может сказаться на психике и здоровье ребенка, а также определить будущие проблемы и во взрослой жизни, сообщает LRT.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ