Наследие и современность

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Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для еврейской нации называли «Северным Иерусалимом». Во время нацистской оккупации было уничтожено более 90% еврейской общины Литвы, насчитывавшей более 220 тыс. человек.

До сих пор открываются новые факты из огромного наследия еврейской культуры. Недавно международная группа археологов сделала сенсационную находку в Вильнюсе во дворе разрушенной Большой Виленской синагоги на улице Диджейи. Здесь была обнаружена бима – важная центральная часть синагоги, с которой читается Тора, проводится служба.

Об истории этой находки, еврейском культурном наследии – в беседе корреспондента «ЛК» с директором общественного учреждения «Северный Иерусалим» Анной Авидан.

— Представьте, пожалуйста, свою организацию.

— Наше учреждение создано в 2011 году частными лицами и организациями с целью возрождения страниц богатой еврейской культуры Литвы, Вильнюса. Учредители нашей организации признают, что без еврейской культуры история Литвы не полная. Кроме того, наша цель восстановить связи с диаспорой, разъехавшейся по миру, но имеющей корни на территории Литвы.

Вначале была идея создать интернет-музей культурного наследия литваков. Но со временем показалось, что это будет достаточно статичный проект. Сотрудничая в процессе разработки проекта похожей направленности с организациями и людьми, начали вырисовываться другие приоритеты.

Так, мы организовали в Государственном еврейском музее экспозицию под названием «Малинa» (так назывались места, где во времена гетто евреи вынуждены были прятаться, спасаясь от нацистов, погромов и уничтожения), представляющую дневник Ицхака Рудашевского. Это 15-летний подросток, который, находясь в гетто вел дневник. О дневнике Анны Франк знает весь мир, а дневник вильнюсского подростка попросту лежал в столе работника музея. Мы посчитали очень важным, чтобы о нем узнали люди, посетители музея. Эта экспозиция стала самой посещаемой в отделе Холокоста.

Затем мы перевели книгу с иврита на литовский о детях, спасенных из Каунасского гетто. Такая книга оказалась востребованной учителями школ, которые часто сетовали на то, что не знают, где взять материал по этой теме. Мы дарили эти книги учителям на семинарах, которые организовали в сотрудничестве с Еврейским музеем и с центром повышения квалификации учителей.

В числе наших работ – издание альбома по искусству, карты синагог Вильнюса. Ведь исследователями установлено, что до войны в Вильнюсе было более 135 синагог, по другим данным – даже 160. Такая карта наглядно показывает масштаб еврейской жизни до войны. И все-таки мы постоянно возвращались к мыслям о Большой Вильнюсской синагоге, как о символе еврейской жизни, о местe, которое дало Вильнюсу имя Северного Иерусалима.

— Как удалось провести археологические раскопки, найти столь ценные артефакты?

— Место, где до войны находилась Большая Вильнюсская синагога, долгие годы было спрятано под землей. Сверху был построен типовой детский садик. Во время войны синагога была немного повреждена, но чудом осталась не разрушена. Однако в пятидесятых годах, когда шла волна уничтожения храмов, ее тоже уничтожили и построили садик. Поскольку было известно, что пол синагоги был углублен для увеличения интерьера, так как ее нельзя было строить выше других зданий, сохранялась надежда, что в подземелье еще что-то сохранилось. Ученые исследовали подземелье радарами.

В 2011 году начали производить раскопки. Но поскольку они велись вокруг детского садика, то были очень локальными. Мы посчитали, что здание, которое не представляет собой никакой архитектурной ценности, лучше убрать и предоставить максимальные возможности для раскопок в этом месте.

Осуществляя другие проекты, мы убедились, что власти Литвы и города открыты и с большим уважением относятся к проектам по еврейскому наследию, это вдохновило нас взяться за проект Большой Вильнюсской синагоги.

Было решено организовать международную конференцию на тему увековечения места Большой синагоги. Подготовка к ней велась почти год. Активное участие в конференции приняли бывший президент В. Адамкус, патриарх Литовского возрождения В. Ладсбергис, мэр Вильнюса Р. Шимашюс, министр культуры Литвы Л. Руоките-Йонссон. Цель конференции — заявить о значимости этого объекта в истории Вильнюса, мировом культурном наследии и начать процесс увековечения.

Кроме того, в конференции приняли участие деятели культуры, науки, историки, эксперты. Среди участников был эксперт из Израиля Владимир Левин, который занимался изучением еврейской истории Вильнюса. Выступил бывший главный археолог Иерусалима Джон Зелигман, который и руководит раскопками на территории Большой синагоги. О значении, ценностях этого культурного объекта говорили на конференции видные литовские архитекторы Литвы.

Уже на второй день конференции в Министерстве культуры Литвы было принято решение о внесении Большой Вильнюсской синагоги в реестр культурного наследия Литвы. Это был важный результат. В своем сообщении мэр Вильнюса сказал о возможности переселения детского садика, и вскоре по окончании конференции им была создана рабочая группа по этому вопросу, которая определила направления развития этого проекта. Докладчики конференции обсуждали широкий спектр вариантов: от мемориальной доски до полного восстановления синагоги. Причем только два выступающих высказались за отстройку синагоги. Большинство участников склонилось к тому, что восстановление синагоги современными материалами стало бы бутафорией. Кроме того, в еще одной действующей синагоге тоже нет необходимости, так как единственная действующая сегодня синагога с трудом собирает молящихся.

Большая часть участников конференции поддержала мнение о том, что в этом месте нужно создать новое культурное учреждение, которое отображало бы археологические находки, историю еврейской общины Вильнюса. Кроме того, работа этого учреждения должна быть построена таким образом, чтобы оно стало интересным для молодежи.

Это нужно сделать не для нас, а для будущих поколений. История этого места наглядно демонстрирует, что для проявления агрессивности достаточно и незначительного стимула, а добру, взаимоуважению надо учиться. Это место может стать площадкой для философских молодежных дискуссий о том, как «лечить» общество от проблем дискриминации, национальной вражды, поднимая уровень культурного, гуманистического образования.

— Каковы ваши планы по поводу будущего комплекса на территории Большой Вильнюсской синагоги?

— Мэр, как известно, пересeлил детское учреждение из этого здания, и это тоже смелый шаг, потому что найти помещение в центре Старого города для садика необычайно сложно. Думаю, что лишь глубокое понимание важности этого объекта позволило предпринять такие шаги. Благодаря этому в этом году у археологов появилась возможность проводить более обширные раскопки. Находка бимы стала мировой сенсацией. Нашли ее основание, части окружавших ее колонн. По иронии судьбы бима оказалась расположена как раз под кабинетом директора.

Помимо наших дискуссий, каким быть комплексу, мы решили обратиться к молодежи. В сентябре мы проводим конференцию, на участие в которой уже подали заявки студенты и их профессора из Польши, Израиля, Литвы, Латвии, Германии, Швеции.

Очень важно услышать мнение молодых по поводу увековечивания памяти этой территории. На наш взгляд, это не должно быть лишь место трагических воспоминаний, мы хотели бы вернуть этому месту хотя бы часть былого интеллектуального притяжения. Ожидаем притока новых идей, организуем «мозговой штурм» по вопросам перспектив развития комплекса.

Затем будет проведен конкурс профессиональных архитекторов. У мэра Вильнюса достаточно амбициозные планы, он хотел бы, чтобы память о синагоге была увековечена к 2023 году, когда будет отмечаться 700-летний юбилей Вильнюса.

Мне, как профессиональному психологу, очень важно рассказать сквозь призму исторического, культурного наследия молодому поколению о национальных особенностях, о корнях национальных стереотипов, о грани между взаимоуважением наций и оголтелым национализмом с вытекающими страшными последствиями. Какой должен быть посыл этого места для обществa? Хотим ли мы видеть культуру отдельной нации, вплетенной в общий узор культурного многообразия Вильнюса, сможем ли мы избавиться от желания разграничивать культурные пласты?

Каждый проект по еврейскому наследию – хороший повод говорить об этом, привлекать к дискуссии молодежь, увековечить и провозгласить гуманистические ценности на государственном уровне.

— Какие еще известны факты еврейского наследия Вильнюса, имеющие международную значимость?

— До войны в Вильнюсе жило около 70 тысяч евреев, что составляло около 40 процентов жителей. Естественно, есть много мест, свидетельствующих о богатом историческом наследии. Но чаще всего сегодня они известны как географические точки с богатой историей – очень мало можно увидеть, потрогать, услышать, ощутить.

Например, может, уже не многие знают, что нынешнее здание Министерства культуры Литвы расположилось в еврейском банке семьи Бунимовичей.

На улице Исландийос есть Вильнюсская школа железнодорожного транспорта и коммерческих услуг. Здесь в межвоенный период было общество ОРТ (общество ремесленного труда). Это были еврейские ремесленные курсы, где обучали рабочим специальностям. Эта организация сохранилась до сих пор, с таким же названием (World ORT). Сейчас ее штаб-квартира в Лондоне, a аббревиатурa сохранeна. Другой объект — на улице Гелю в Вильнюсе в помещении бывшей, ныне отреставрированной синагоги планируются выставки.

В 1925 году в Вильнюсе был основан Еврейский научно-исследовательский институт YIVO по изучению языка, культуры, истории. Примечательно, что в силу значимости духовной еврейской жизни при выборе главного офиса Вильнюс опередил Берлин и Варшаву. Сегодня этот институт, штаб-квартира которого находится уже в Нью-Йорке, обладает значительным собранием лексикографических, орфографических и других письменных материалов на идиш. Вильнюсский библиотекарь Ульпис сохранил в годы войны, рискуя своей жизнью, часть архива этого института, спрятав их в костеле Св. Георгия на ул. Тилто. Недавно архив был найден, что также стало огромным событием для еврейского культурного наследия. В найденном архиве есть и материалы, касающиеся бытовой жизни довоенной еврейской общины Вильнюса. Сейчас проводится оцифровка этих материалов и надеемся, что в Интернете материалы из Вильнюсского и Нью-Йоркского архивовного института «встретятся».

— Как осуществляется возврат еврейской собственности в Литве?

— Есть два вида собственности: одна — общинная, вторая — частная. На основании Закона о реституции были произведены опись и оценка оставшегося имущества еврейских общин Литвы. Очевидно, что вернуть их в натуральном виде нелогично. Было принято решение о денежной компенсации. По Закону о реституции компенсационные деньги направляются в Фонд доброй воли. Раскопки Большой синагоги частично финансировались из этого фонда.

Реституции частной собственности, по сути, не произошло. На тот момент, когда возвращалась собственность, их владельцев чаще всего не было в Литве, они жили за границей, не имели литовского гражданства. Теперь, когда гражданство восстановлено, вроде как процесс возврата собственности завершен.

— Когда сталкиваешься с еврейским культурным наследием в Литве, в Вильнюсе, складывается впечатление, что не хватает единого консолидированного, инициативного центра, который бы занялся этими вопросами?

— Все зависит от личности. Действительно, пока нет идейного объединения. Возникают дебаты по каким-то малозначительным аспектам, при этом не видят за этим главного.

— Минули десятилетия со времени трагедии Холокоста. Но и сегодня достоянием общественности становятся все новые факты тех страшных дней. Нередко в нашем обществе непростая судьба еврейского народа становится предметов довольно жестких дискуссий, причем не только в плане событий Второй мировой войны, но и современных межнациональных взаимоотношений. Нужно ли ворошить старые раны?

— Безусловно, об этой трагедии нужно говорить, но не для того, чтобы обвинять, ведь надо четко понимать, что современные люди неповинны в этом. Надо говорить для того, чтобы извлечь уроки, следуя основному постулату системы просвещения Холокоста «Никогда больше…».

Подобные трагедии геноцида случались и после Второй мировой войны, в других странах, на других континентах, например, в Боснии и Герцеговине, в Руанде. Никто не может быть застрахован от такой беды, но у нас есть возможность понять корни зла и таким образом приложить усилия для его предотвращения.

Если в семьях и в обществе в целом культивируется разграничение по национальностям, более того, начинается какая-то пропаганда сверху, достаточно маленькой искры, чтобы разгорелось пламя. Ситуация в Литве во многом определяется тем, что это небольшое государство, сравнительно недавно в современной истории ставшее независимым, не уверенное в защите своей самостоятельности. Культурный центр, созданный в комплексе Большой Вильнюсской синагоги, мог бы служить местом разъяснения вопросов открытости к «другим», взаимоуважения, толерантности, представив многогранный культурный пласт разных национальностей Литвы. В идеале центр мог бы стать известным по всей Европе очагом распространения идей равенства и гуманизма.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА