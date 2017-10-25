Наставник «Тракай» Олег Василенко: «В чемпионате Литвы однозначно есть яркие ребята»

Ставропольский тренер, успевший поработать со многими российскими (и не только) клубами и даже посотрудничать с Гусом Хиддинком, сейчас возглавляет «Тракай». Об особенностях литовского футбола и менталитета в интервью порталу «Евро-футбол» рассказал Олег Василенко.

– Как бы вы оценили уровень чемпионата Литвы? С чем бы вы могли его сравнить?

– Надо начать с того, что самая большая ошибка многих – это недооценка чемпионата Литвы и футбола в странах Балтии вообще. Мы провели очень глубокий детальный анализ А-лиги за последние три года. Была проделана очень большая работа. Это показало, что турнир каждый год растет и развивается. В чемпионате есть интересные команды и футболисты, поэтому здесь действительно увлекательно. Собственно, Литва это сейчас и показала всем – два наших клуба («Тракай» и «Судува». – Прим. ред.) достаточно высоко продвинулись в Лиге Европы.

– Как думаете, есть ли игроки, которые бы заиграли в российской Премьер-лиге?

– Конечно, я думал об этом, проецировал. Безусловно, такие игроки есть, и они могли бы, попав в среду Премьер-лиги, достаточно быстро адаптироваться. Потому что здесь вопрос заключается именно в адаптации – ведь играть футболисты, вне всяких сомнений, могут на высоком уровне. Что они и доказали с очень сильными соперниками в Лиге Европы. Например, к нам приезжали футболисты на просмотр. Я знаю, что они играли в Премьер- лиге, в том числе против грандов: ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ахмата», «Локомотива» и так далее. Но к нам в команду они не попали, а все потому, что легионер должен быть сильнее, чем местный кандидат. У нас, например, есть такой же игрок, ему столько же лет, а оказалось, что он на голову сильнее. Это не говорит о том, что просматриваемый футболист плохой. На его выступление могут повлиять многие факторы: неготовность, игровой ритм, тонус и так далее, но тем не менее, это бросилось в глаза. Это опять же вопрос недооценки. В итоге с рядом футболистов, которые приезжали из других чемпионатов, к сожалению, мы не продолжили сотрудничество. А в чемпионате Литвы однозначно есть яркие ребята, которые могут играть в Премьер-лиге.

– Какое в целом в стране отношение к футболу, например, со стороны чиновников?

– Мне сложно оценить объективно отношение к футболу со стороны чиновников. Я знаю, что «Жальгирис» – поддерживается государственными структурами. Наверное, и остальные клубы тоже поддерживаются, отчасти, официальными структурами.

«Тракай» – единственный частный клуб. В целом, я думаю, если государство примет более активное, целенаправленное участие в развитии футбола, от этого выиграют абсолютно все. Начиная от детей и их здоровья и заканчивая Национальной Командой.

– Что интересного вы увидели для себя в предложении «Тракай»?

– То, что президент клуба хотел создать философию и полноценную инфраструктуру футбольного клуба «Тракай». На самом деле, это очень важно, потому что система должна быть, она в европейских командах есть везде. Благодаря этому выстраиваются многовековые традиции клубов. Но каждый по-разному к этому приходит. В Европе это гораздо раньше появилось. Например, шведский «Норрчепинг» – 1897 года рождения. Или шотландцы –«Сент Джонстон» – 188-го. Это вызывает уважение. У нас, получается, такой маленький и относительно молодой клуб, но президент не просто любит футбол, а действительно желает пойти по этому пути. Это создание клубной системы. Она может быть плохой или хорошей, но ее наличие необходимо, потому что плохую ты можешь корректировать, оттачивать и так далее, а хорошую только совершенствовать – и она будет приносить плоды и результаты. Когда же деньги вливаются бессистемно и просто тратятся, то…

Наверное, так тоже можно, но, по крайней мере, у нас другой путь. Мне это показалось интересным, потому что строить – это всегда интересно, пусть и сложно. И нужно сказать, что, пообщавшись с президентом, я понял, что это умнейший человек, с которым интересно разговаривать на любые темы. Как мне показалось, на многие вещи у нас одинаковые взгляды, и предложение построить нечто новое представлялось заманчивым.

– Как прошла адаптация в команде?

– Адаптация прошла нормально, я думаю, потому что со всеми как-то нашли общий язык. Плюс в команде были ребята, которых я знал до этого по «Динамо» Минск. Так что все прошло хорошо.

– На каком языке разговариваете с футболистами?

– На русском.

– Получается, с вами работает переводчик?

– Нет, ребята говорят на русском, литовском и английском. Поэтому если мне нужно что-то единично сказать, я могу обратиться к футболисту. Если же мне необходимо донести особенно серьезные вещи, то я прошу кого-то из ребят помочь мне с переводом. Например, Дейвидас Чеснаускис – опытный футболист, он мне помогает. И, собственно, тогда он для англоязычных доносит какие-то тонкости, которые связаны с игрой.

– Как вообще выстраиваете отношения с футболистами? Насколько сильно разделяете личное и профессиональное?

– Я имею четкое понимание личных и профессиональных отношений. Каждый клуб, где ты работаешь, каждое общение с футболистами приносит что-то новое, информацию, над которой ты задумываешься и которую анализируешь, она помогает тебе двигаться дальше. Вот здесь тоже, безусловно, я получил колоссальный опыт, который стал для меня своего рода Рубиконом, который нужно было перешагнуть в понимании общения и взаимодействия. Футбольная команда – это очень тонкая субстанция, все люди разного возраста, разной жизненной позиции, разного характера, и их всех нужно объединить одной целью. Безусловно, ты должен чувствовать этот коллектив. Что касается моих позиций, мне кажется, нужно понимать, что ты работаешь с личностями.

Поэтому я всех игроков уважаю и четко понимаю, что вот здесь, на футбольном поле, во время тренировочного процесса ты футболист. Как только заканчивается тренировка, я понимаю, что все мы – люди. И я всем говорю, что очень важно вне футбольного поля всегда это учитывать. Самое важное – помнить, что перед тобой человек, у которого профессия – футболист. И свое дело он должен выполнять качественно. Дело не должно страдать, потому что футбол – коллектив, который всегда желает побеждать. Не важно, сколько лет игроку. Опытный, зрелый или молодой и без опыта, но он всегда должен быть лидером на поле. Постоянно доказывать свой уровень и тем самым развивать уровень команды. Самое ужасное, когда несоответствие проявляется в игре. Тогда страдает и команда, и сам футболист. А это недопустимо.

Вы знаете, я очень много почерпнул для себя, когда работал с Хиддинком (в «Анжи». – Прим. ред.), мне понравилась его философия. Она завязана именно на уважении и профессионализме. Ты понимаешь, что можешь и должен требовать какие-то вещи, потому что это спорт, все вы хотим выигрывать, все хотим становиться сильнее. Но в то же время все должно происходить через понимание. Если ты будешь стоять и орать благим матом, то, во-первых, на стадионе это никто не услышит, футболисты во время игры не слышат – это доказанный факт. А во-вторых, от этого будет только отторжение. Необходимо уметь правильно донести, и, конечно, важно, чтобы футболист умел услышать, это говорит о его интеллекте. Очень важно, чтобы футболист понимал, для чего он это делает. Вот тогда у него появятся зона комфорта, уверенность, и выполнять свои обязанности он будет с совсем другой эффективностью.

– Есть ли какие-то различия между российскими и литовскими футболистами?

– Безусловно, ментальность отличается. Здесь ребята спокойные и собранные, нет какого-то лишнего пафоса или расхлябанности. Это здесь не пройдет и не примется никогда. Тут очень ценят в первую очередь то, какой ты футболист. Не надо рассказывать об этом или показывать это прическами, вещами и так далее. Основной принцип заключается в том, чтобы показать это на поле. И тогда команда тебя примет. Еще очень важно то, что литовские игроки знают и понимают, чего хотят в жизни, и уверенно к этому идут. Во всяком случае, я могу говорить за футболистов нашей команды. Это люди, у которых есть характер, есть очень твердая жизненная позиция. То есть я просто убежден в том, что если кто-то из наших игроков окажется, например, в Премьер-лиге и получит безумные контракты по сравнению с Литвой, то он не изменится, а просто будет работать так же или даже еще сильнее.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Интервью, Олег Василенко, футбольный клуб «Тракай»