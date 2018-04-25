НАТО готовит оборонные меры из-за ликвидации ракетного договора

НАТО начинает подготовку оборонных мер из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил во вторник, 12 февраля, генсек Альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны организации в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России. Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что министры обороны НАТО обсудят «развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729». «Мы все знаем, что договор, который соблюдает только одна сторона, не может гарантировать безопасность, поэтому США при полной поддержке союзников по НАТО объявили о выходе. Это решение вступит в силу через 6 месяцев. У России есть последняя возможность поступить ответственно — вернуться к соблюдению договора, — и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью», — добавил он.

Столтенберг в очередной раз заявил, что «НАТО не хочет новой гонки вооружений». «Это ни в чьих интересах», — пояснил он.

Генсек также заявил, что тема прекращения действия ДРСМД будет обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности и в ходе прямых контактов между РФ и НАТО.

Столтенберг сообщил, что рост оборонных расходов европейских стран — членов НАТО и Канады составит $100 млрд в следующем году. При этом он отметил, что не все страны НАТО выполнят свои обязательства по увеличению военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.