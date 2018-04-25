НАТО и Македония подписали протокол о вступлении в альянс

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НАТО и Республика Северная Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс, сообщает Euronews.

Подписание документа состоялось сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Согласно процедуре Македония официально станет 30-м членом НАТО после того, как протокол ратифицируют все государства — члены альянса, а также официальный Скопье.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что следующий саммит альянса состоится в декабре в Лондоне. Ранее сообщалось, что ради вступления в НАТО и ЕС Македония внесла поправки в конституцию о переименовании страны с Республики Македония на Республику Северная Македония. Такое решение было продиктовано многолетним спором с Грецией, где одна из областей также носит название Македония.

belta.by