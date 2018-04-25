НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США

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Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет храниться американская военная техника. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal.

Столтенберг отметил, что на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.

«Это показывает, как близко мы работаем с США», — приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется «для укрепления расширившегося присутствия США в Польше».

Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять — один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Ранее в НАТО заявляли, что готовятся к российским ракетам в Европе. С завершением действия Договора о ракетах в мире наступит новая реальность и Альянс начинает к ней готовиться, заявил Столтенберг.

Также в НАТО заявляли, что намерены увеличить свое военное присутствие в Черном море.

korrespondent.net