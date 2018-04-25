НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии

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Киберучения по отработке координации между странами-членами НАТО начинаются в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Альянса в четверг, 29 ноября.

В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств-членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов.

В ходе учений будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.

Напомним, ранее более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве. Кроме того, сообщалось, что в США создадут агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

korrespondent.net