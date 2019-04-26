НАТО увеличит взносы в фонды для поддержки Украины

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Страны-члены НАТО увеличивают взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины. Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на заявление руководителя проектов трастовых фондов альянса Фредерика Пежо.

Как уточнил Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, поддержка, в частности, будет касаться сферы разоружения, захоронения радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО.

«НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды», − указал представитель альянса.

Пежо добавил, что до 2021 года будет продлена работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих. Также будут выделены средства на реализацию ряда других проектов.

Напомним, 20 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ Вопросы европейской и евроатлантической интеграции, в котором утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

korrespondent.net