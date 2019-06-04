Науседа переселится в Турнишкес

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сообщил, что переселится в охраняемую резиденцию в Турнишкес. Он готов покинуть свой дом на окраине Вильнюса в Павильнисе.

По словам Г. Науседы, для обеспечения безопасности в его доме под Пучкорским ландшафтным заповедником потребовалось бы слишком много инвестиций. И, невзирая на это, невозможно гарантировать достаточный уровень безопасности.

«Я признаю, что готов переселиться в Турнишкес», – сказал он.

Г. Науседа также добавил, что не хочет создавать неудобства для посетителей Пучкорского заповедника.

«Я действительно бы не хотел создавать людям ряд неудобств. Связано это с тем, что там будут ходить люди, которые больше связаны с охраной, чем с природой. Вторая причина — там появятся элементы инфраструктуры, которые бы вряд ли украсили это уникальное место Вильнюса», – сказал избранный президент.

Г. Науседа займет президентский пост после инаугурации 12 июля.

BNS