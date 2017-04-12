Навсегда погасла невероятная улыбка космонавта Георгия Гречко

Георгий Михайлович был космонавтом под № 34. Первый полет он совершил в 1975 году, когда запуск космических кораблей стал делом почти обыденным. И все-таки Гречко как-то сразу запомнился – мягкими чертами лица, какой-то особенно «вкусной» фамилией, а главное – улыбкой, которую многие сравнивали с гагаринской. Не случайно потом Георгия Михайловича так полюбило телевидение.

Подпорченная репутация

На самом деле, дорога в космос у Гречко вовсе не была «улыбчивой». В советское время мы знали о космонавтах минимум: родился, окончил, звание, далее – состоялся запуск, «бортовые системы работают нормально, самочувствие экипажа отличное». Вот последнего у Георгия Михайловича вообще могло не произойти.

Он родился 25 мая 1931 года в Ленинграде – и до конца не признавал слова «питерец». Отпраздновав торжественную в жизни каждого ребенка дату – десятилетие, поехал на каникулы к бабушке и дедушке на Украину. Началась война, и паренек оказался на оккупированной территории. Вместе со своим двоюродным братом Федором, которого сам Гречко с тех пор чтил за родного, они вручную обрабатывали 35 соток земли, чтобы семья из шести человек не умерла с голоду.

Три раза в день ели картошку- то вареную, то печеную. А в это время отец воевал, а мать находилась в блокадном Ленинграде. Отступая, немцы собирались сжечь их хату вместе с обитателями, но не сожгли.

Когда мальчик получил возможность вернуться домой, с него, подростка, потребовали справку о том, что он на оккупированной территории ни в чем замечен не был. И при поступлении в вуз пытались «завалить», потому что анкета была подпорченная, а юный Гречко выбрал Ленинградский механический институт, ныне Военмех им. Д. Ф.Устинова. Он мечтал заниматься созданием ракет – ведь с детства охотнее всего читал фантастику.

«А я починил»

После института Гречко попал в КБ Главного конструктор Сергея Павловича Королева. Полет Гагарина готовился при непосредственном участии Георгия Михайловича, но долгое время они не знали даже, кто это такой, просто часто слышали фамилию и понимали, что из набранного отряда первых космонавтов Главному очень нравится Гагарин. А потом не только познакомились, но и пришлось работать вместе в Центре подготовки космонавтов.

По личной просьбе Гречко 23 мая 1966 года его зачислили в 731-й отдел специального ЦКБ в качестве руководителя группы кандидатов в космонавты-испытатели. 27 мая 1968 года он попал уже в отряд космонавтов. Причем готовился полететь не куда-нибудь, а на Луну. Но эта программа была свернута.

Гречко мог полететь в космос раньше, но тяжело травмировал ногу при приземлении с парашютом. Его даже хотели «списать на Землю». И все-таки дождался своего действительного звездного часа. Говорят, на старте он немного переиначил знаменитое «Поехали!», сказав: «Поехали на работу».

Это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-4», которую выпало совершить Алексею Губареву и Георгию Гречко. Прилетев, экипаж обнаружил неисправность солнечного телескопа и починил его. Потом Георгий Михайлович шутил, что он нарушил «режим труда и отдыха», потому что ремонт проводил в свободное от основной работы время. «Мне сказали: «Телескоп снаружи, а ты внутри. Скафандров нет для выхода. Что ты зря теряешь время?» И объявили мне выговор. А я телескоп все-таки починил».

Тяжелое приземление

Очень тяжелым было приземление. Аппарат волокло по земле шквалистым ветром. Губарев повредил позвоночник, а Гречко вновь сломал ногу.

Губарев и Гречко встретились на орбите еще раз, когда Георгий Михайлович отправился в космос с командиром экипажа Юрием Романенко. Губарев тогда совершил кратковременный полет вместе с чехословацким космонавтом Владимиром Ремеком (первый полет по программе «Интеркосмос»), а вот Романенко и Гречко проработали рядом со звездами с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года.

Буквально накануне старта Гречко узнал о тяжелой болезни своего отца, а ровно через месяц, прямо на борту, узнал, что отца больше нет. Во время этого полета Гречко на полтора часа выходил в открытый космос, осматривая стыковочные узлы.

Совершив третий полет 17-26 сентября 1985 года, совместно с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым, Гречко установил рекорд – он стал самым возрастным советским космонавтом, и это достижение продержалось 13 лет.

Вечно молод

Космонавту №34 на самом деле часто выпадало быть первым. Рассказывают, что он первым привез на орбиту кассету Высоцкого; что именно Гречко выпало чаще всех следовать старинной традиции космонавтов – смотреть перед стартом «Белое солнце пустыни» – а его смотрели и дублеры основного экипажа. Он был не только первым инженером в космосе, но и удостоился прозвища «сумасшедший профессор» – за свою дотошность.

В юности Гречко заинтересовался Тунгусским метеоритом и потом ездил на место падения, пытался найти следы инопланетян. К проблеме внеземных цивилизаций он относился очень серьезно. А после 40 лет поверил в Бога. И никогда этого не скрывал.

Он долгое время вел телепередачу «Этот фантастический мир». Его очень любили приглашать на радио и телевидение. Гречко умел расположить к себе, пошутить. Казалось, он не стареет – разве что больше седых волос появлялось в его густом «ежике».

12 апреля в России отметили День космонавтики – уже без Георгия Михайловича.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Георгий Михайлович, Космонавт