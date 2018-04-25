Находящийся в Израиле премьер Литвы призвал не мириться с антисемитизмом

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Находящийся в Израиле с визитом литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис подчеркнул, что важно не мириться ни с какими формами антисемитизма.

«Мы не можем мириться ни с какими формами проявления антисемитизма. Обязанность правительства и каждого гражданина общая — распознать и остановить проявления антисемитизма», — приведены в пресс-релизе правительства слова С. Сквярнялиса.

Премьер в Тель-Авиве принял участие в конференции, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, которую организовала Ассоциация евреев Вильнюса и Вильнюсского региона Beit Vilna.

«Слова «больше никогда» не пустые и не декларативные. Они выражают важное обязательство предотвратить повторение трагедии и четко заявить, что антисемитизму в Литве места нет», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что Литовское государство и его история неотделимы от проживавших в нем евреев.

С. Сквярнялис поблагодарил проживающих в Литве и во всем мире евреев, которые чувствуют привязанность к родине своих предков невзирая на причиненные их предкам здесь обиды.

Премьера во время его визита в Израиль в составе официальной делегации сопровождает председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

С. Сквярнялис в ходе визита в Израиль также встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Литва традиционно входит в число наиболее твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиции с США.

BNS

Фото Vyriausybė/ facebook.com