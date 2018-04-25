Находящийся в Скопье глава МИД Литвы обещает дальнейшую поддержку Македонии

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Находящийся в Скопье литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обещает дальнейшую поддержку Македонии со стороны Литвы.

На встречах с высокопоставленными лицами Македонии глава МИД Литвы также приветствовал соглашение с Грецией об изменении названия страны, которое открывает путь македонцам к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

В июне 2018 года было подписано Преспанское соглашение между Грецией и Македонией, которое уже ратифицировали парламенты обеих стран. По этому соглашению Македония сменит название и станет Северной Македонией, а Греция, в свою, очередь, не будет выступать против членства Северной Македонии в ЕС и НАТО – таким образом, завершен спор, длившийся 27 лет.

«Преспанское соглашение — историческое достижение для всей Европы. Одновременно это прекрасный пример добрососедских отношений и примирения для других стран региона Западных Балкан. Литва последовательно поддерживает путь Македонии к членству в НАТО и ЕС, и готова далее делиться своим опытом», – цитируются слова Л. Линкявичюса в сообщении, распространенном во вторник.

По сообщению МИД, на встречах обсуждались возможности укрепления сотрудничества, ситуация на Западных Балканах, актуальные вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

На встрече с главой МИД этой страны Николой Димитровым Л. Линкявичюс выразил удовлетворение успешным сотрудничеством ведомств двух стран в вопросах интеграции в ЕС и желание его укрепить – литовские организации в Македонии уже выиграли 10 проектов Программ-близнецов ЕС.

Министр также подчеркнул важность реализации дальнейших реформ в Македонии, особенно в сфере права, борьбы с коррупцией, организационной преступностью, в области государственного администрирования.

Македония с 2005 года является кандидатом на членство в ЕС, в прошлом году ее пригласили стать членом НАТО.

BNS