Назначенный “Газпрому” штраф Литва пытается взыскать с покупающих газ предприятий (СМИ)

Литва хочет взыскать штраф в размере 42 млн. евро с российского “Газпрома”, и один из возможных путей его получения – отчисление средств, переводимых литовскими предприятиями российскому концерну за газ, потому что имущества в Литве у “Газпрома” нет. Пристав уже обратилась к покупающим газ предприятиям в Литве.

Однако арестовать средства сложно – “Газпром” поставляет газ только после того, как получает деньги, пишет новостной портал 15min.lt.

Назначивший штраф Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) уполномочил пристава взыскать эту сумму. Однако в Литве нет имущества “Газпрома”, поэтому первые попытки не принесли успеха.

“СК передал приставу Ирене Белячич для исполнения принудительное взыскание назначенного компании “Газпром” штрафа и годовых”, – сказал член СК Элонас Шатас. По его словам, пристав начала исполнительное дело, однако больше никакой информации у СК нет.

Пристав не комментирует СМИ свои действия.

В соответствии с действующей практикой, чтобы взыскать средства, приставы накладывают арест на переводимую сумму денег. За российский газ в Литве платит компания Achema, а также государственное предприятие газоснабжения Lietuvos duju tiekimas (LDT). Пристав уже обратилась к обоим предприятиям, однако их представители говорили, что у компаний нет никаких средств, которые могла бы арестовать пристав.

СК в июне 2014 года признал, что, отказываясь провести переговоры о договоре об обмене газом в 2013-2015 годах с компанией Lietuvos energijos gamyba (бывшая Lietuvos elektrine), “Газпром” сделал невозможным подписание предприятием договора с другим предприятием по поставкам газа и тем самым нарушил условия разрешения СК от 2004 года на приобретение российским концерном 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

За назначенный СК “Газпрому” рекордно большой штраф в размере 36 млн. евро набежало почти 6 млн. евро годовых – теперь концерн должен Литве 42 млн. евро.

BNS

Метки: LDT, Lietuvos elektrine, Газпром, Литва