Назначенный министр экономики Литвы намерен реорганизовать Департамент туризма

Назначенный министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что Департамент туризма (ДТ) должен быть реорганизован в общественное учреждение, а объявленный сейчас конкурс на замещение должности главы ДТ – прекращен.

По его словам, изменение правовой формы департамента позволит привлечь хорошего руководителя и сократить административные зарплаты.

“Я считаю, что ДТ должен реорганизоваться в общественное учреждение. (…) Если я не ошибаюсь, что он (третий конкурс на замещение должности главы ДТ – ред.) был объявлен перед самым уходом бывшего министра. Мне нужно посмотреть, на какой он стадии, однако, я думаю, что на сегодняшний день конкурс было бы разумно прекратить”, – сказал В. Синкявичюс журналистам после встречи с президентом в понедельник.

Позже он сказал BNS, что статус общественного учреждения позволит Департаменту туризма привлечь хорошего руководителя, потому что зарплаты бюджетных учреждений – неконкурентоспособны.

Главный советник президента Дали Грибаускайте Лина Антанавичене сказала журналистам, что туризм до этого времени был одной из наиболее запущенных областей министерства.

“Президент выделила один из очень важных секторов для будущего министра – туризма, который до этого времени был, наверное, самой запущенной областью министерства. Ее сопровождали некомпетентность и скандалы, которые вредят имиджу государства”, – сказала Л. Антанавичене.

BNS

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