Назван самый непунктуальный аэропорт и авиаперевозчик Европы

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Компания FlightStats , которая занимается не только онлайн-отслеживанием авиаполетов, но и собирает и анализирует информацию о них из большого количества источников, включая данные правительств, авиакомпаний, аэропортов и систем бронирования, обнародовала рейтинг самых непунктуальных аэропортов и авиаперевозчиков Европы.

Международный аэропорт Барселоны El Prat , который находится в 12 километрах от центра города, третий год подряд сталкивается с многочисленными отменами и задержками рейсов, что и сделало его лидером по «непунктуальности».

Аэропорт Барселоны возглавлял этот антирейтинг в мае, июне и июле 2018 года, обогнав такие крупные авиаузлы как Амстердам или Франкфурт.

По данным FlightStats, из аэропорта El Prat вовремя отправились или прибыли самолеты лишь в 51,6% случаев.

Почти каждый второй рейс в июле уходил оттуда с запозданием минимум в 15 минут.

Виновником такой ситуации оказался местный лоукостер Vueling, на долю которого в аэропорту Барселоны приходится 37% от всех обслуживаемых рейсов, сообщает El Pais .

Авиакомпания Vueling, принадлежащая International Airline Group (IAG), вместе с Iberia и British Airways, стала одной из главных по показателям задержек среди европейских рейсов. По пунктуальности авиаперелетов она стоит на 44 месте из всех участвующих в рейтинге 46 европейских авиакомпаний. В июле 2108 года 41% всех перелетов Vueling были отложены в среднем на один час.

В прошлом месяце лоукостер отменил около 400 рейсов, на которых должны были улететь более 70 тысяч пассажиров.

В Vueling признают, что индекс пунктуальности упал во втором квартале текущего года до 61,6%, хотя в начале год составлял более 85%. Vueling винят в этой ситуации переполненность воздушного пространства и забастовки сотрудников аэропорта.

NEWSru.com