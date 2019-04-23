Названа дата государственного визита президента США в Лондон

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Государственный визит Дональда Трампа в Великобританию состоится в июне текущего года, о чем сообщил во вторник, 23 апреля, Букингемский дворец, пишет газета The Guardian.

Трехдневный официальный визит начнется 3 июня, затем президент США отправится во Францию, где пример участие в праздновании 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Напомним, что в июле 2018 года, когда Трамп отправился в Великобританию с официальным, но негосударственным визитом, десятки тысяч людей вышли в знак протеста на улицы, а охранные мероприятия обошлись налогоплательщикам в 18 миллионов фунтов стерлингов.

Перспектива нового визита ужаснула ряд членов парламента от партии лейбористов, а движение под названием «Анти-Трамп» призывает провести 4 июня акцию протеста в Лондоне.

Этот визит президента США в Соединенное Королевство станет третьим за 67 лет правления королевы. Ранее этой чести были удостоены предшественника Трампа – Джордж Буш и Барак Обама.

NEWSru.com.il