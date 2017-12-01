Названа дата отречения императора Японии Акихито от престола

Отречение императора Японии Акихито от престола произойдет 30 апреля 2019 года, а на следующий день, 1 мая, новым императором станет его старший сын, наследный принц Нарухито. Об этом, как сообщает телеканал NHK, объявил премьер-министр Синдзо Абэ на состоявшемся в пятницу, 1 декабря, заседании специального совета по вопросу отречения монарха.

Премьер также отметил, что правительство приложит все усилия для того, чтобы этот процесс прошел гладко. Сразу после заседания, в котором также принимали участие председатели обеих палат парламента, председатель Верховного суда Японии и глава Управления делами императорского двора, Абэ навестил императора Акихито и рассказал ему о подробностях обсуждения вопроса, отмечает ТАСС.

Назначение именно таких дат поддерживало правительство Японии, поскольку второй вариант, при котором процедуры передачи престола должны были пройти с 31 марта по 1 апреля, накладывался по времени на запланированные в этот же период региональные выборы и обсуждение бюджета на новый финансовый год в парламенте. Как ожидается, официально дата отречения будет утверждена 8 декабря.

Напомним, юридическая возможность отречения появилась после того, как летом в Японии был принят специальный закон, позволяющий императору сделать это впервые за последние 200 лет. Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Акихито в августе прошлого года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Ранее закон требовал от императора выполнять свои церемониальные обязанности до конца жизни.

Обращение Акихито, как показали опросы общественного мнения, было встречено в Японии с большой симпатией. В результате власти решили сделать лично для него исключение из действующего законодательства.

Император Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он является старшим сыном императора Хирохито и императрицы Нагако. В конце 50-х годов XX века Акихито женился на девушке по имени Митико, не имевшей отношения к кругу высшей придворной знати. В последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году.

После отречения императором станет старший сын Акихито, 57-летний наследный принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико, по закону не имеет права наследовать престол. Вторым в очереди на трон является младший брат принца Нарухито – принц Акисино Фумихито. Он – отец третьего по очереди наследника престола, 11-летнего принца Хисахито.

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