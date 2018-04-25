Названа старейшая жительница Земли

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Жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса в субботу, 9 марта.

Отмечается, что японка живет в доме престарелых в городе Фукуока. Официальная церемония присуждения ей почетного звания прошла там сегодня. Танаке вручили сертификат и подарили коробку шоколада, который она сразу же начала есть.

Кане Танака родилась 2 января 1903 года. В семье она была седтмым ребенком. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всего она родила четверых детей и усыновила еще одного. Всю свою жизнь женщина продавала рисовые лепешки в своем магазине.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Японка рано встает, любит играть в настольные игры. В возрасте 103 года она пережила операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор серьезные болезни ее не беспокоили.

korrespondent.net