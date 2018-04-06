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Название Грузии остается официальным, но комиссия разрешит и альтернативы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 06, 13:00   |   1 комментарий

Грузия (Gruzija) – таким остается официальное название этого государства на литовском языке, однако  Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) допустит и альтернативы.

“Было решено, что наряду с традиционным названием “Грузия” появится и близкое с названием на грузинском языке”, – заявил в четверг после заседания ГКЛЯ  BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Такое решение комиссии принято единогласно, “за” проголосовали 15 ее членов.

По словам А. Антанайтиса, пока не решено, какой вариант выбрать –  Sakartvelas или Kartvelija. В течение месяца подкомиссии должны предложить лучший вариант.

После этого комиссия примет окончательное решение.

Он также отметил, что альтернативный вариант разрешать использоваться и в официальных обращениях.

По его словам, пока из нескольких альтернативных вариантов “фаворитами являются  Sakartvelas или Kartvelija, хотя упоминаются и  Sakartvelija, Sakartvelo – последнее название нельзя будет использовать в связи с правилами литовского языка.

От избранного названия будет зависеть то, как можно будет называть жителей Грузии.

Использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, просит Грузия, утверждает, что нынешнее является русифицированным.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название “Сакартвело” официально не использует ни одно государство Евросоюза.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. Русификаторы проклятущие says:
    2018-04-06 at 21:08

    И литхуанию они тоже придумали назло.
    Кроме что разве:
    Греческий Γεωργία
    Польский Gruzja
    Сербский Грузија
    Украинский Грузія
    Хорватский Gruzija
    Азербайджанский Gürcüstan
    Таджикский Гурҷистон






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