Названы дата и место встречи Путина с Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в правительственной резиденции в замке Мезеберг. Об этом объявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 13 августа. Перед началом встречи, которая запланирована на 18:00 по местному времени (19:00 мск), Меркель и Путин дадут пресс-конференцию, добавил он.

Зайберт также сообщил, что во встрече примут участие представители кабмина ФРГ, а в ходе переговоров стороны обсудят «актуальные вопросы внешней политики», в том числе урегулирование в Сирии, «ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики», передает «Интерфакс» .

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международную поездку Путина в конце текущей недели, но не уточнил страну, в которую тот отправится, отмечает агентство.

20 июля пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с Меркель, в ходе которого «затрагивались некоторые международные и региональные проблемы». 24 июля представитель германского правительства Ульрике Деммер сообщил, что Меркель приняла в Берлине министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. С немецкой стороны во встрече также принял участие глава МИД Германии Хайко Маас. «В центре переговоров была ситуация на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии, — говорилось в заявлении Деммер. — Также был затронут вопрос конфликта на востоке Украины».

Эксперт назвал предполагаемые темы переговоров Путина и Меркель

Специалист Германского Совета по Внешней политике (DGAP) Штефан Майстер в комментарии «Интерфаксу» высказал предположение, что Меркель и Путин в ходе встречи 18 августа обсудят целый ряд международных тем, включая действия США в международной сфере, миграцию, Турцию и газопровод Nord Stream 2 («Северный поток 2»).

По его словам, тема Украины тоже обязательно будет обсуждаться, но в настоящее время первостепенную роль в дискуссии между РФ и ФРГ она не играет. По мнению Майстер, есть целый спектр сфер во внешней политике и политике безопасности, которые для РФ и ФРГ очень важны и в которых обе страны имеют в настоящий момент общие интересы.

В связи с этим весьма вероятно, что в переговорах будет затронута «очень актуальная» тема газопровода Nord Stream 2, считает Майстер. В этом вопросе США «играют определенную роль», отметил он.

«Мы знаем, что следующий пакет санкций может появиться в ближайшие три месяца. Есть высказывания о том, что он может коснуться Nord Stream 2 и думаю, что это и будет вопросом для обсуждения — как с этим поступать, какой готовить ответ и какое решение», — сказал эксперт.

Напомним, Трамп в июле назвал Германию «заложницей» России из-за этого газопровода, строительство которого с германской стороны уже стартовало.

«В вопросе США обе страны тоже сейчас очень критичны», — отметил Майстер. При этом возможные результаты встречи он оценил сдержанно. «В украинском конфликте я не вижу прорыва, в других темах тоже, потому что в них ключевую роль играют американцы, без них эти проблемы не решить», — считает специалист.

NEWSru.com