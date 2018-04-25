Названы имена первых арабов, отправляющихся на МКС

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Наследник престола Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Зайид аль-Нахьян назвал имена двух граждан ОАЭ, отобранных для участия в космической программе. Это Хаза аль-Мансури и Султан аль-Ниади.

«Вселенная не имеет границ. Так же безгранична наше стремление к новым достижениям для блага нашей родной страны. Мы уверены, что наша молодежь подхватит знамя новаторства и высоких достижений», — сообщил наследник престола в социальной сети Twitter.

Аль-Мансури и аль-Ниади станут первыми арабами, которым предстоит пройти курс подготовки к полету на Международную космическую станцию. Однако первые представители арабского народа побывали в космосе еще в 80-е годы Двадцатого века.

В 1985 году на корабле Discovery в космос отправился саудовский принц Султан бин Салман – первый араб и первый представитель королевской семьи на орбите. Двумя годами позже офицер сирийских ВВС Мухаммад Фарис стал первым арабским участником советской космической программы.

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