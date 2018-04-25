Не две Литвы

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Если в системе поиска Google вы наберете фразу «Две Литвы», то найдете всевозможные статьи о Вильнюсе и остальной Литве, о столичном регионе и остальной Литве, о больших городах и сельской Литве. Как бы там ни было, но тема «Две Литвы» стала популярной. Создается впечатление, что в одной Литве (скажем, в Вильнюсе или в других крупных городах) жизнь хорошая или хотя бы улучшается, а в другой Литве — наоборот. Необязательно.

Объявленный недавно уже восьмой индекс самоуправлений Литвы показывает, что наша страна является многоликой. Если сравнить 6 крупных городов и оставшиеся 54 самоуправления, то мы увидим, что одни из них хорошо работают в разных областях – экономят и прозрачно используют деньги налогоплательщиков, не ограничивают выбор потребителей и поощряют конкуренцию, обеспечивают благоприятные условия для предпринимательства и т. д., а другие в некоторых областях хромают.

Важно подчеркнуть, что у каждого самоуправления есть чем гордиться и о чем печалиться. Так, скажем, Вильнюс выделяется из крупных городов как центр привлечения инвестиций (в 2017 году на одного жителя приходилось 18 190 евро непосредственных зарубежных и 4422 евро материальных инвестиций), экономическая жизнь в городе наиболее активна, но это не позволило обеспечить позиции лидера. В Вильнюсе рос уровень безработицы, почти каждый пятый безработный имел статус долговременного безработного. Столицу угнетал самый большой в Литве долг (79,3% от доходов).

В то же время Клайпеда, заняв первое место, хорошо вела дела во всех областях. Особенно хорошо оценено управление финансами и имеющимся имуществом, остался стабильным уровень безработицы, а количество долговременных безработных было самым маленьким в крупных городах — они составили 9,3%. Хотя в Клайпеде привлечено инвестиций меньше, чем в столице, в них не чувствовался недостаток (на одного жителя приходилось 6122 евро непосредственных зарубежных и 3719 евро материальных инвестиций). Занявший третье место город Шяуляй не имел хороших инвестиционных показателей (на одного жителя приходилось всего 1383 евро непосредственных зарубежных и 2426 евро материальных инвестиций), но город мог похвастаться самым низким уровнем безработицы (5,3%) среди крупных городов нашей страны. Можно предполагать, что этому способствовало более благоприятное налоговое окружение: средняя цена удостоверения предпринимателя в Шяуляй составляла 154 евро, в Клайпеде 204 евро, а в столице аж 561 евро.

Не последнее место среди крупных городов занял Алитус, который тоже мог похвалиться хорошими показателями. В столице Дзукии, в единственном из всех крупных городов, для оказания услуг в области тепла и общественного транспорта был привлечен частный сектор, а конкуренция в длительной перспективе способствует повышению качества услуг или более низким ценам.

В маленьких самоуправлениях мы увидим такую же пеструю, если не пестрее, мозаику.

Занявшее первое место самоуправление Клайпедского района привлекло 3442 евро непосредственных зарубежных и 4048 евро материальных инвестиций. Радуют и хорошие показатели экономической активности: выдано больше всего разрешений на строительство, немало действующих хозяйственных объектов, уровень безработицы один из самых низких (5,4%). Правда, в области налогов Клайпедский район мог бы подтянуться, потому что тариф недвижимого коммерческого имущества был одним из самых больших (0,9%).

В самоуправлении Скуодасского района (44-48-е место), уровень инвестиций был одним из самых низких (на одного жителя приходилось только 154 евро непосредственных зарубежных и 485 евро материальных инвестиций). Правда, в этом самоуправлении были сравнительно низкие платы за удостоверение о предпринимательстве (71 евро), недвижимое коммерческое имущество (0,5%). С одной стороны, как и в Шяуляй, это отчасти могло способствовать сравнительно низкому уровню безработицы (6%), незначительной части долговременных безработных (14,8%). С другой стороны, может быть и иная причина: в 2017 году Скуодасский район покинули 2,8% жителей.

Самоуправление Расейнского района, занимающее 35-40-е место, хорошо вело дела в области просвещения. В самоуправлении абитуриенты лучше сдавали государственные экзамены на аттестат зрелости (47,3 балла, а средний показатель маленьких самоуправлений составлял 45,8 балла). Самоуправление эффективно организует инфраструктуру школ. На одного учащегося здесь приходилась уменьшенная по сравнению со средней площадью школьных помещений – 14,6 кв. метра, поэтому и для содержания окружающей среды школ надо было израсходовать сравнительно немного средств. Однако долг самоуправления был большим (44,7%), в областях общественного транспорта, администрирования многоквартирных домов, вывоза отходов, обеспечения теплом и производства избегали привлекать частный сектор, часть предприятий, принадлежащих самоуправлению, работала убыточно. Значит, их придется спасать за счет денег налогоплательщиков.

Если бы хорошее положение самоуправления решалось только тем, находится ли оно вблизи Вильнюса или другого крупного города, то Тракайский район не оказался бы на 41-м месте. Самоуправление Таурагского района не находится вблизи Каунаса и Клайпеды, но занимает 9-11-е места, потому что довольно эффективно действовало в сети просвещения администрации, имело сравнительно низкие налоги, долг. Все это позволило экономить имеющиеся средства, населению легче было заниматься хозяйственной деятельностью, поощрялось предпринимательство.

Как видим, на самом деле существуют не две Литвы. Может быть, даже 60. И у каждой есть свои инструменты, которые можно использовать для создания более привлекательной окружающей среды для всех.

Мартинас ТИНИНИС, эксперт Литовского института свободного рынка