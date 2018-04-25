Не исключают возможности вернуться

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Результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу Министерства иностранных дел Литвы, показали, что прогресс и процветание Литвы важны для большинства опрошенных живущих за границей литовцев (96%).

89% респондентов также отметили, что за границей для них важна национальная идентичность, которую они поддерживают через связь с родственниками и друзьями в Литве (92%), следя за литовскими СМИ (76%), общаясь с местными литовцами (68%), следуя литовским традициям, отмечая литовские праздники (68%).

16% респондентов заявили, что вернутся в Литву, еще 62% не исключают такой возможности в будущем. 57% из тех, кто планирует вернуться в Литву, выберут свой родной регион. Важнейшими факторами возвращения являются оставшиеся семьи и друзья (64%), высокое качество жизни в Литве (42%), возможность найти работу, соответствующую образованию (35%), стремление работать и создавать Литву (28%), желание растить детей в Литве (16%), благоприятные условия для начала бизнеса (15%). 16% респондентов, которые указали причину «ситуация в Литве улучшается», «я бы не оставил близких», «я оценил то, что я оставил в Литве», «эмиграция сложнее, чем я думал», заявили, что сейчас не покинули бы Литву.

22% респондентов считают, что они никогда не вернутся домой, потому что они уже создали жизнь за границей, вся семья живет за границей, а низкие зарплаты в Литве их не устраивают.

Согласно опросу, основными источниками новостей из Литвы для живущих за границей литовцев являются литовские интернет-СМИ (53%), семья и друзья, проживающие в Литве (19%), литовское радио и телевидение (13%), социальные сети, связывающие литовцев (10%).

Живущие за границей литовцы в литовских СМИ больше всего интересуются экономической ситуацией в Литве (35%) и вопросами внутренней политики (34%).

В 2019 году 67% респондентов намерены участвовать в выборах президента Литвы, а еще 14% заявили, что они не определились.

Большинство респондентов были из Великобритании, Норвегии, США, Германии и Бельгии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ