Не каждая видеокамера – радар скорости

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В настоящее время на дорогах Литвы можно встретить два вида радаров скорости – стационарные и измеряющие среднюю скорость движения.

Стационарные радары фиксируют моментальную скорость движения во время проезда автомобилей мимо них. Между тем радары измерения средней скорости движения (так называемые секторные радары) измеряют скорость движения на определенном участке дороги.

«Отличить, где какой радар, можно по знакам дорожного движения. Перед секторным радаром стоит дополнительная таблица с указанием протяженности контрольного участка», – говорит советник отдела коммуникации и международных отношений Дирекции автомобильных дорог Литвы Саулюс Янсонас.

Одновременно на дорогах можно заметить и другие пугающие водителей приборы. Они не измеряют скорость движения, но могут отслеживать тяжеловесные транспортные средства, движущиеся без разрешения на движение; грузовые автомобили, не уплатившие дорожный сбор; автомобили без наличия обязательного техосмотра или полиса ОСАГО и т.д. Иногда это просто метеорологические станции или необозначенные дорожными знаками камеры, направленные на дорожное покрытие с целью наблюдения за условиями движения.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ