Не менее 10 человек стали жертвами природного пожара, набирающего силу на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал USA Today. Огонь уже уничтожил сотни домов и вынудил местные власти начать экстренную эвакуацию десятков тысяч человек. Пожарным пока не удается взять пламя под контроль.
Информация о жертвах к настоящему моменту поступила из трех округов Калифорнии – Мендосино, Напы и Сономы. По словам представителей власти, смертельные случаи связаны с тем, что у пожара было множество очагов, из-за чего люди оказывались окружены стенами огня.
По предварительным данным, озвученным руководством штата, пожар уничтожил около 1,5 тысячи домов и различных строений на севере Калифорнии.
Губернатор Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в восьми округах штата – Бьютте, Лейке, Мендосино, Неваде, Ориндже, Напе, Сономе и Юбе, а также объявил мобилизацию Национальной гвардии. Браун также сообщил, что направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.
Пожарные привлекли к борьбе с пламенем авиацию, сбрасывающую в зоне пожара тонны воды. Национальный метеорологический центр США объявил красный уровень опасности. “В нынешних условиях любой открытый огонь будет распространяться очень быстро”, – предупредили эксперты.
Крупные города штата, такие как Сан-Франциско, накрыло пеленой дыма. Чиновники призвали всех жителей закрыть окна и не выпускать на улицы детей и животных, чтобы они не отравились продуктами горения.
О причинах пожара к настоящему моменту нет никакой информации.
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