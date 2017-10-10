Не менее 10 человек стали жертвами природного пожара, охватившего север Калифорнии

Не менее 10 человек стали жертвами природного пожара, набирающего силу на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал USA Today. Огонь уже уничтожил сотни домов и вынудил местные власти начать экстренную эвакуацию десятков тысяч человек. Пожарным пока не удается взять пламя под контроль.

Информация о жертвах к настоящему моменту поступила из трех округов Калифорнии – Мендосино, Напы и Сономы. По словам представителей власти, смертельные случаи связаны с тем, что у пожара было множество очагов, из-за чего люди оказывались окружены стенами огня.

По предварительным данным, озвученным руководством штата, пожар уничтожил около 1,5 тысячи домов и различных строений на севере Калифорнии.

Губернатор Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в восьми округах штата – Бьютте, Лейке, Мендосино, Неваде, Ориндже, Напе, Сономе и Юбе, а также объявил мобилизацию Национальной гвардии. Браун также сообщил, что направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.

Пожарные привлекли к борьбе с пламенем авиацию, сбрасывающую в зоне пожара тонны воды. Национальный метеорологический центр США объявил красный уровень опасности. “В нынешних условиях любой открытый огонь будет распространяться очень быстро”, – предупредили эксперты.

Крупные города штата, такие как Сан-Франциско, накрыло пеленой дыма. Чиновники призвали всех жителей закрыть окна и не выпускать на улицы детей и животных, чтобы они не отравились продуктами горения.

О причинах пожара к настоящему моменту нет никакой информации.

NEWSru.com

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