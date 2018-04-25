Не по-детски: очередная ошибка Home Office

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Сотни детей граждан ЕС не смогли получить британский паспорт из-за упущения Министерства внутренних дел.

Выпущенное в 2008 году и существовавшее без изменений до 2014 г. руководство Home Office не содержало всей нужной информации о требующихся документах. В итоге граждане нескольких восточноевропейских стран не смогли предоставить полный пакет, необходимый для выдачи британского паспорта своим детям, появившимся на свет в Великобритании, пишет газета «Англия».

В списке стран оказались те восточноевропейские государства, которые вошли в ЕС в 2004 году, в том числе Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Министерство внутренних дел извинилось за «ошибку» и заявило, что теперь рассматривает решения по подобным делам «как приоритетные».

Проработавший в Соединенном Королевстве 13 лет Петр Луговски сообщил Би-би-си, что иммиграционные власти отклонили заявку на выдачу нового паспорта его восьмилетнему сыну. Петр был уверен, что сможет получить паспорт в кратчайшие сроки, однако МВД Великобритании постоянно запрашивало все новые и новые документы. «Нам хотят дать понять, что нам тут не рады. И очень грустно, что это исходит от правительства», – посетовал Луговски.

Рожденные в Британии дети граждан ЕС автоматически получали британское гражданство, если их родители были зарегистрированы в соответствии с ныне уже не действующей системой регистрации трудящихся-мигрантов. Она была свернута в 2011 году, и пострадавшие семьи утверждают, что не могут получить сертификат о регистрации, так как эта информация больше не предоставляется властями. В то же время чиновники отклонили сотни заявок именно из-за отсутствия этого сертификата – и несмотря на то, что инструкция не требовала его подачи.

МВД подчеркнуло, что оказавшиеся в подобной ситуации граждане ЕС будут вынуждены вновь зарегистрировать своих детей как британских граждан, а уже потом подавать на паспорт.Услуга натурализации будет предоставляться бесплатно.

angliya.com