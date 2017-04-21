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Не позволим Москве и Минску продавать очень дешёвую электроэнергию – Р.Хармс

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 21, 15:00   |   Комментариев: 2

Принятый литовским парламентом закон по ограничению импорта электроэнергии от Белорусской атомной электростанции в Островце может вызвать большое внимание в Брюсселе при обсуждении проблем безопасности этой АЭС, отмечает лидер Партии “зелёных” Германии Ребекка Хармс.

“Принятое вчера Сеймом решение по обрыву связей с Белоруссией и Россией – весьма важная экономическая мера против планов Москвы и Минска по продаже Европе очень дешёвой электроэнергии, произведённой на небезопасных атомных электростанциях. Полагаю, что вчерашнее решение Сейма получит отклик в Брюсселе и покажет, что народ Литвы более серьёзно начинает решать и дискутировать по этому вопросу”, – заявила в пятницу после встречи с председателем парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом депутат Европарламента от Германии.

Хотя, отметила она, решение Сейма и было несколько запоздалым, оно было очень важным и справедливым, уделяющим ещё большее внимание вопросам Островецкой АЭС в Брюсселе. Однако политик указала, что возможности влияния европейских институтов на решения Белоруссии – ограничены.

В четверг литовский Сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран. За этот закон проголосовали 87 депутатов, один воздержался.

Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и её работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

На строящейся в 50 км от Вильнюса Островецкой АЭС постоянно происходят различные инциденты, что вызывает у Литвы сомнения в её безопасности. На АЭС будет установлено два реактора, каждый мощностью 1200 мегаватт. Первый реактор планируется запустить в 2019 г., второй – в 2020-м.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (46.166.171.252) As пишет:
    2017 04 21 at 22:20

    Хармса вроде Даниилом звали.

  2. (83.220.236.48) йозас пишет:
    2017 04 21 at 19:33

    они будут продавать нам дорогую.своё то мы всё поломали.у меня керосиновая лампа правда есть,вот только с керосином будут проблемы. дешовый керосин у русских тоже запретят покупать.до чего мы доживём?






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