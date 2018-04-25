Не забудьте сменить покрышки

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Водители в Литве понемногу меняют привычки, и большинство из них замену шин не оставляют на последний момент и готовятся к этому заранее. Эксперты по замене шин замечают, что в этом году водители охотнее покупают новые покрышки.

По словам представителя страховой компании Gjensidige Модестаса Жилениса, в обществе распространено мнение, что зимние покрышки нужны только тогда, когда на дорогах есть снег или лед, но не оценивают влияние низкой температуры на сцепку покрышек с дорожным покрытием.

По его словам, когда выпадает первый снег, происходит больше всего ДТП, поскольку водитель автомобиля с незамененными шинами не оценивает техническое состояние машины и метеорологические условия.

Жиленис обращает внимание на то, что обычно последствия таких ДТП – разбитые передние фары, пробитый радиатор, испорченный передний буфер.

Хотя согласно действующим в Литве требованиям, глубина протектора зимой должна быть не меньше 3 мм, Томас Бужис, коммерческий директор компании Melga, занимающейся продажей и установкой покрышек, рекомендует их менять, когда глубина протектора уже 4 мм, так как тогда тормозной путь на мокром дорожном покрытии удлиняется.

Например, если ехать со скоростью 50 км/ч с шинами с протектором 4 мм, тормозной путь может стать длиннее на 14 м, чем с протектором 8 мм. Если глубина протектора всего 1,6 мм – тормозной путь удлиняется до 26 м.

Если водители до 10 ноября не заменят летнюю резину на зимнюю, то им грозит не только штраф до 40 евро – полиция аннулирует действующий техосмотр.

За 2017 год было аннулировано 320 техосмотров, а с 1 января этого года — больше 500 — за то, что люди несвоевременно заменили покрышки.

«Но самое большое наказание — это риск, опасность для себя и окружающих, поскольку на скользком дорожном покрытии летняя резина не выполняет необходимую функцию», – отмечает начальник Дорожной полиции Витаутас Грашис.

Поменять покрышки в Вильнюсе в среднем стоит 40 евро, в небольших городах – от 20 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ