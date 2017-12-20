Нечаянная Радость. Святитель Спиридон Тримифунтский

«Некий человек беззаконный…» – такими словами начинает Димитрий Ростовский свой рассказ об иконе «Нечаянная Радость». День ее празднования – 22 (9 по ст. ст.) декабря. И сразу первый вопрос заинтересовавшегося читателя: «Что это за нечестивец такой и что же он наделал?» А читатель вдумчивый отвечает: «Так это же я сам.»

Но вернемся к первоисточнику. Итак, один человек, проводя жизнь в грехах, очень почитал Богородицу и постоянно обращался к ней с молитвенным возгласом архангела Гавриила (вспомните Благовещение) «Радуйся, Благодатная!». Почитать он Ее почитал, а грешить не прекращал. И вот однажды, перед тем как отправиться по своим неблаговидным делам, он как обычно встал перед иконой и вдруг увидел, что из рук, ног и ребра Младенца (т. е. совсем как на Голгофе) течет кровь. И тут человек понял, что это он сам вновь распинает Христа своими грехами.

И стал он каяться и молить о прощении. И Богородица присоединилась к нему, как никак человек этот искренне почитал Ее. И наконец услышала Она голос Своего Сына: «Ныне прощаются ему грехи, ради Тебя».

И, конечно же, этот некий беззаконный человек оставил свои прежние «забавы» и получил неожиданную радость прощения своих грехов. А радость эта несравнимо больше той радости, которая обуревает нас, когда мы нечаянно находим дорогую безделушку, которую год назад наш котенок загнал под диван.

История эта была написана Димитрием Ростовским в XVII веке в книге о чудесах Божьей Матери «Руно орошенное». А самая первая икона «Нечаянная Радость» известна с 1832 года. Это своего рода иллюстрация сказания Ростовского святителя. На ней изображен стоящий на коленях перед образом Богородицы тот самый грешник. А под иконой текст «Некий человек беззаконный…». А уже через 3 года началось почитание этого образа, потому что за такой короткий срок он прославился чудотворениями.

25 декабря, когда большинство христиан празднует Рождество, а на нашем старостильном календаре еще только 12-е, мы отмечаем память святителя Спиридона Тримифунтского.

Он родился в конце III века на Кипре. Был простым пастухом, имел семью – жену и детей. После того, как он овдовел, Спиридона избрали епископом Тримифунта (область на Кипре). За что же простой пастух, не имеющий ни образования, ни родовитости, был удостоен такой чести? Выражаясь современным языком, за свои личные качества. Он был трудолюбив и бессребреник. Вот за это, а еще за доброту, мягкость и неиссякаемое желание помогать другим, получил он и дар творить чудеса.

Спиридон Тримифунтский воскрешал мертвых, изгонял бесов, по его молитвам прекращались засухи и дожди (если вас не устраивает теперешняя погода, уже знаете, к кому обращаться за помощью). Будучи епископом, он продолжал заниматься сельским хозяйством. Все деньги и хлеб, что у него были, он давал нуждающимся. Те просто брали их оттуда, где они лежали, и потом возвращали долги. Материальная сторона жизни совершенно не интересовала святителя.

Обмануть его было несложно. Но имел он Заступника, который все подобные попытки пресекал. Уже упомянутый нами Димитрий Ростовский рассказывает такой трогательный эпизод. Один человек купил у Спиридона сто коз. А заплатил (т. е. положил деньги в шкатулку, в которую сам святитель не заглядывал) за девяносто девять. И вот, когда покупатель стал забирать скотинку, последняя, сотая, коза никак не хотела уходить к новому хозяину. Она жалобно блеяла, бодалась, возвращалась домой. И лишь после того, как все деньги были возвращены сполна, кротко пошла в новое стадо.

Но самое главное, чудесное свойство характера святого – его вера. Она-то и творила все чудеса. Спиридон был участником Первого Вселенского Собора, где шел спор с арианами, которые своим учением отвергали Божественность Христа. В богословских диспутах в качестве тяжелой артиллерии еретики использовали приглашенных философов-язычников. И в споре с одним из них Спиридон, не будучи искушен в искусстве красноречия (он же был простым пастухом), силой своей веры сумел убедить оппонента в истинности православия. Не логикой, не риторикой, а просто верой!

После этого разговора философ сказал своим друзьям: «Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог».

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N51 (1191) 21 декабря, религия