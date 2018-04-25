Недетские проблемы

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Проблема загрязнения окружающей среды уже давно стоит на повестке дня: ученые со всего мира бьют тревогу и призывают принять необходимые меры по защите природы и атмосферы. Выхлопные газы, тонны мусора, чрезмерное потребление водных и энергетических ресурсов – все эти факторы медленно, но верно ведут человечество к экологической катастрофе глобального масштаба.

Самые серьезные проблемы, наряду с переполненными группами — это отсутствие гигиенических паспортов, несоблюдение правил гигиены, неквалифицированные воспитатели и небезопасные детские площадки — выявили проверки в детских садах.

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) при Минздраве Литвы провел масштабную проверку в детских дошкольных и школьных учреждениях в Вильнюсе. Цель кампании — выявление проблем, которые могут отрицательно повлиять на здоровье детей.

Глава Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене заметила, что проверили далеко не все детские сады, а недочеты и нарушения были как в государственных, так и в частных дошкольных учреждениях. «Мы проверили 101 детский сад и первые классы в 113 школах. Проверяли те детские сады, которые не получили гигиенические паспорта, и те, на которые поступали жалобы от родителей. На хорошие результаты мы не рассчитывали, но некоторые условия буквально поразили», – сказала Лингене. «Часть детских садов оборудовала помещения групп в подвалах, а это не допускается. Количество детей превышено в 57% проверенных детских садов. Особенно эта проблема актуальна для государственных учреждений – 79% государственных детских садов переполнены», – заметила глава НЦОЗ.

На продемонстрированных журналистам фотографиях были зафиксированы дети, спящие на матрасах без постельного белья, в некоторых детских садах в доступных для детей местах находились опасные химические материалы для чистки, отбеливания.

Есть проблемы и с детскими площадками. «Раз в неделю их должны проверять работники учреждения, раз в три месяца фиксировать нарушения, раз в год – площадки должны проверять уполномоченные учреждения. У всех государственных детских садов есть свои детские площадки, в случае с частными детскими садами такие площадки есть не у всех. Но в этом случае требования проще, если детей меньше 60, то детская площадка необязательна. Однако выяснилось, что в 51% проверенных детских садов площадки не в порядке», – сказала специалист Национального центра общественного здоровья.

В ходе проверки выяснилось, что в 52% частных детских садов воспитатели не отвечают даже минимальным требованиям. «Как оказалось, там работают специалисты в сфере логистики, юристы, маникюрши, которые только прослушали вводный курс. Их навыков для работы с детьми недостаточно. В государственных детских садах таких нарушений намного меньше», – заметила Роланда Лингене.

Выяснилось, что в 35% частных детских садов родители сами стирают постельное белье и приносят своему ребенку подушки из дома. В других садах белье стирают в уборных. В соответствии с нормами гигиены стирать можно в детских садах или прачечных, где гарантируют и контролируют качество.

Как оказалось, нарушения фиксируют и в частных детских садах, которые получают компенсации из мэрии. По мнению родителей, если мэрия выделяет финансирование, значит, учреждение отвечает всем требованиям и там не должны работать специалисты из салона красоты.

Вице-мэр Эдита Тамошюнайте сказала, что знает о проблеме переполненных групп, но пока не видит выхода из сложившейся ситуации. Однако вице-мэр считает, что реально группы переполнены лишь «на бумаге», так как по различным причинам в детские сады все зарегистрированные там дети не приходят никогда. Она подчеркнула, что мэрия выделяет деньги и на детские площадки. Также планируется обновление прачечных.

По данным НЦОЗ, не все школы начали учебный процесс с гигиеническим паспортом (этот паспорт свидетельствует о том, что помещения отвечают требованиям гигиены). В январе 2018 года без гигиенического паспорта работали 170 из 1306 школ, которые контролирует НЦОЗ. Из 326 проверенных в Вильнюсском округе школ у 113 не было гигиенических паспортов. В прошлом году НЦОЗ проверил 665 образовательных учреждений для дошкольников и в 54% из них установил нарушения, назначил 87 административных взысканий.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt