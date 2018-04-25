Недетские трагедии

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Основные причины жестокого обращения с детьми носят социальный характер. Особенно это касается физического и сексуального видов насилия, которые чаще всего практикуются в семьях, где не принято считаться с нормами этики и морали.

Жестокое обращение с детьми зачастую бывает обусловлено такими факторами, как: неполные, малообеспеченные семьи; семьи, в которых один из родителей не приходится ребенку кровным родственником (отчим, мачеха); отсутствие у родителей постоянного места работы; криминальное прошлое родителей или других взрослых членов семьи; наличие у одного или обоих родителей алкогольной или наркотической зависимости; низкий уровень образования и культуры внутри семьи.

В группу повышенного риска попадают семьи, в которых присутствует сразу несколько факторов, причем на практике именно так и происходит: трудно найти семью алкоголиков или наркоманов, обладающих стабильным заработком и высокими моральными устоями.

К сожалению, внешнее благополучие далеко не всегда является гарантией уважительного отношения к ребенку внутри семьи — нередко насилие, особенно психологическое, применяют к своим детям и вполне образованные люди и, что прискорбнее всего, не видят в этом ничего плохого или противоестественного.

На минувшей неделе в Каунасе мужчина предстал перед судом за избиение четырехмесячного сына, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Литвы.

Каунасская прокуратура провела расследование дела 24-летнего мужчины, поставившего жизнь своего сына под угрозу. Прокурор Ауксе Липкявичене уверена, что действия отца могли привести к гибели ребенка.

Инцидент произошел ночью 23 сентября. Подсудимый пнул четырехмесячного младенца ногой, а потом избил кулаками. Следователи выяснили, что молодой отец, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, сделал это потому, что ребенок плакал. Мужчина признался, что совершил преступление, однако отмечает, что не помнит событий той ночи.

По словам прокурора, инцидент показывает, как сильно могут повлиять на сознание алкоголь и наркотики. «Самое главное, что малыш выжил, но очень жаль, что молодой папа употреблял алкоголь и наркотики, хотя ему приходилось нести ответственность за сына», — заявила Липкявичене. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до 12 лет.

В Калининградской области жителя Советска осудили за изнасилование девочки в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калининградской области. По данным следствия, преступление было совершено более шести лет назад. Мужчина в период с 2009 по 2012 год, находясь в Вильнюсе, трижды изнасиловал дочь своей сожительницы, родившуюся в 2000 году.

В ходе расследования были допрошены пострадавшая и ее родственники, проведены судебные экспертизы. Несмотря на то, что подсудимый отказался признавать вину, суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ