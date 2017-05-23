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Недостаточно информации о реконструкции Вильнюсского аэропорта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 23, 12:00   |   Комментариев: 0

Владельцы вильнюсских гостиниц возмущены тем, что Вильнюсский аэропорт, который месяц не будет работать из-за реконструкции, недостаточно информировал участников зарубежного рынка о планирующейся реконструкции аэропорта, пишет газета Lietuvos rytas.

“Когда люди ищут билеты через поисковые системы в Интернете, они получают сообщение, что такой возможности нет. Никакой дополнительной информации, никаких альтернативных предложений, скажем, лететь через Каунасский аэропорт или в другое время. Нет даже информации, почему не выполняются рейсы в Вильнюс”, – сказал совладелец гостиницы Stikliai Александр Цупий.

Глава Литовской ассоциации ресторанов и гостииц Эвалда Шишкаускене сказала, что на этой неделе владельцы гостиниц намерены встретиться с руководством Вильнюсского аэропорта и обсудить сложившуюся ситуацию.

Между тем представитель компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Агне Мажейките сказала, что предприятие постоянно сотрудничает и с авиакомпаниями, и с международными порталами поиска билетов и предоставляет им информацию о реконструкции Вильнюсского аэропорта и переносе полетов в Каунас.

BNS напоминает, что реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта будет производиться 35 дней – с 14 июля по 18 августа. Большинство рейсов на это время будет перенесено в Каунас.

BNS

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