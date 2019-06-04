Недоверие спикеру не инициируется — Карбаускис

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Правящие пока не начинают процедуру недоверия спикеру сейма Викторасу Пранцкетису. Переговоры о формировании коалиции еще не завершились, заявил председатель Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев» Рамунас Карбаускис.

«Сейчас нет этого вопроса недоверия, поскольку переговоры не завершились. Странно представляется процесс переговоров, если речь идет об одном лице. Речь идет не о лицах, речь идет о позициях», – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник.

Он выразил надежду на то, что после заключения коалиционного договора В. Пранцкетис уйдет сам. Пока он отказывается это делать.

«Прежде всего, будет заключен коалиционный договор, тогда В. Пранцкетис ясно поймет, что, если этот договор будет реализовываться, то коалиции не будет. Об этом идет речь на сегодняшней общей встрече фракций», – сказал лидер «аграриев».

По его словам, нет сбора подписей в поддержку недоверия В. Пранцкетису. «Еще не собираем подписей, коалиционный договор не заключен. Надеемся, что в понедельник присоединится Избирательная акция поляков», – сказал Р. Карбаускис.

После президентских выборов «аграрии» стали заново формировать правящее большинство. На минувшей неделе подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП). Эти партии также ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

В меморандуме о коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Свярнялис. А пост председателя сейма достается «социал-трудовикам».

Делегированный «аграриями» спикер сейма В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку.

BNS

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