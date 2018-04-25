Недвижимость: рост продаж

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По данным Центра регистра, в феврале текущего года, по сравнению с данными за февраль 2018 года, продажи увеличились на 20,3%, а по сравнению с январем 2019 года – на 3,4%. Всего за февраль в Литве продали 2694 квартиры. В 2007 году, когда был установлен рекорд, было продано 2850 квартир.

Однако особенно результативными продажи были в Вильнюсе и Каунасе. В столице в феврале было продано 938 квартир, на 45% больше, чем в феврале 2018 г. В Каунасе в феврале продали 409 квартир, на 15,9% больше, чем в феврале 2018 года. Это самый высокий показатель с 1998 года, когда Центр регистра стал фиксировать такие данные. До этого рекорд был установлен в 2014 году, когда в Вильнюсе продали 893 квартиры, а в Каунасе – 1998 год (393 квартиры).

По данным риэлторов, цены на новые квартиры выше, чем были до кризиса, но цены на вторичном рынке жилья похожие и примерно догоняют уровень 2007 года, значит, еще есть резервы для роста. Так, в январе 2008 г. жилье экономического класса в среднем стоило – 1732 евро/кв. м, среднего класса – 2329 евро/кв. м, а престижного класса – 3397 евро/кв. м. В январе 2019 г. цены были следующими: соответственно 1434 евро/кв. м; 1904 евро/кв. м; 3068 евро/кв. м.

Эксперты считают, что часть денег эмигрантов попадает в рынок недвижимости страны. По их мнению, уехавшие из страны жители Литвы ежегодно вкладывают миллиард евро во внутренний рынок, что не оказывает влияния на вильнюсский сегмент рынка жилья, но очевидно раскаляет рынок недвижимости в регионах. Эмигранты необязательно инвестируют в крупные города – они покупают жилье там, откуда они родом. Покинувшие страну жители Литвы уже несколько последних лет сохраняют похожую активность на рынке жилья, но они не самая большая часть покупателей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ