Недвижимость в Аланье

В предыдущем выпуске мы рассказали о прекрасном турецком городе Аланья – жемчужине Средиземноморья, и совсем не случайно для многих иностранцев этот курортный город стал вторым домом.

Вот уже на протяжении долгого времени европейцы и наши соотечественники прочно заняли пальму первенства по количеству приобретенных иностранными гражданами объектов недвижимости на Средиземноморском побережье Турции. Активно заинтересовавшись около 10 лет назад, соотечественники год от года постепенно осваивали Средиземноморское побережье, спрос медленно, но верно рос, расширялся, и уже на сегодняшний день практически все застройщики региона заинтересованы в увеличении продаж иностранцам.

Работа застройщиков и агентств недвижимости на российский и европейский рынок также началась не вчера. Еще до эпохи повсеместно доступного Интернета, в середине нулевых, первые представители турецких компаний работали на выставках недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в условиях жесткой конкуренции маркетинг охватывает и веб-пространство, и крупных туроператоров, и агентства недвижимости, и многие отели побережья. Кто-то успешно и быстро реализует иностранцам многоквартирные дома, кто-то пока еще только присматривается к рынку. Одно можно утверждать совершенно точно – никто сегодня в Турции не пренебрегает иностранным покупателем, и каждый застройщик при формировании предложения стремится учитывать тенденции спроса со стороны иностранцев.

Чем же предпочтительна покупка недвижимости в Аланье?

Прежде всего, своим географическим расположением, климатом, морем и воздухом. Средиземноморский субтропический климат обеспечивает жаркое долгое лето и теплую зиму, значит, купальный сезон с апреля по ноябрь, круглый год свежие фрукты и овощи. В связи с этим вы сможете получать стабильный доход от сдачи своей турецкой недвижимости в аренду.

Средиземное и Эгейское моря чище и теплее Черного. Многие пляжи турецкого побережья имеют международный сертификат экологической чистоты «Голубой флаг», подтверждаемый ежегодно. На Средиземноморском побережье нет вредных производств, транспорта тоже гораздо меньше, чем на российских или европейских улицах.

От приобретения недвижимости в Турции граждан из Европы могут удерживать сомнения, как жить в стране с иным вероисповеданием, иным, весьма отличным от славянских, языком, иным менталитетом. Эти сомнения исчезнут в первые же дни пребывания в Аланье. Да, большая часть турецкого населения исповедует ислам. Но в Турции религия является законодательно отделенной от государства и каждому жителю страны гарантируется свобода вероисповедания. Религиозной агрессии здесь нет. Более того, в стране зарегистрировано более 320 общин разных направлений, в том числе и православные и иудейские. Есть большой православный приход в Анталье, в Алании в древнем греческом храме проводятся православные службы, и год назад при поддержке властей был построен православный Храм Писсидийской Иконы Божьей Матери, где ежедневно Константинопольским патриархатом проводятся службы.

Что касается знания языка, во-первых, при желании его вполне можно освоить на многочисленных курсах. Во-вторых, во многих городах и населенных пунктах Средиземноморского побережья уже так много наших соотечественников, владеющих недвижимостью в Турции, что сами турки изучают русский для того, чтобы понять и быть понятыми новыми соседями. В-третьих, в стране многое делается для того, чтобы здесь было комфортно жить иностранцам, например, существует «горячая линия» медицинской помощи, на которой можно получить информацию и на русском языке, активно работает комитет по делам иностранцев, в Аланье ведет свою деятельность Ассоциация русской культуры и образования г. Аланья (www.russianalanya.ru). И, наконец, спокойствие, доброжелательность и приветливость местного населения часто помогают общаться на бытовом уровне и с минимальным языковым запасом, с помощью мимики и жестов.

Турецкая недвижимость на сегодняшний день наиболее доступная по цене из всех стран Средиземноморского региона. Наши соотечественники активно пользуются предоставленной возможностью покупать недвижимость в Турции, ведь приобретение недвижимого имущества в этой стране имеет многочисленные плюсы:

* Комфортный климат Средиземноморья.

На Анталийском побережье, в частности в Аланье, купальный сезон продолжается с апреля по ноябрь, а в зимнее время года средняя температура воздуха колеблется от 17-20 градусов, что способствует комфортному пребыванию в Аланье на протяжении двенадцати месяцев. Климат благоприятствует работе сельскохозяйственной отрасли, что позволяет снимать урожай четыре раза в год – это объясняет наличие свежих и недорогих фруктов и овощей в течение всего года.

* Красивые пейзажи и восхитительные ландшафты.

Турция богата своим природным и культурным наследием. На Средиземноморском побережье нет вредных производств, транспорта тоже гораздо меньше, чем на российских или европейских улицах. Морской бриз и близость к подошве гор Таурос, обширные степные долины и обилие хвойных лесов, покрывающих горы, множество цитрусовых и оливковых рощ, вплотную подходящих к жилым кварталам – все это обеспечивает чистоту и экологичность воздуха, о которых многие, особенно жители крупных городов Европы и России, уже успели забыть.

* Упрощенный визовый режим, простое оформление вида на жительство и перспектива получения гражданства.

Для россиян и многих европейских стран для въезда на территорию Турции визы не требуется, а после приобретения недвижимости иностранец имеет право подать документы на получение вида на жительство сроком на один год, по истечении года – ВНЖ продлевается. Оформление ВНЖ занимает от 10 до 14 рабочих дней. Также после проживания в стране на протяжении пяти лет владелец недвижимости имеет право подачи документов на гражданство.

* Разнообразие недвижимых объектов.

Любой объект недвижимости на южном побережье Турции, будь то квартира, вилла или пентхаус, продается «под ключ», то есть с внутренней отделкой, встроенной кухней, шкафами, с сантехникой, а зачастую и с бытовой техникой (стиральная и посудомоечная машины, холодильник, кондиционеры). В жилом комплексе обязательно будут плавательный бассейн, сауна и фитнес-центр, а во многих и детская площадка, и беседка для барбекю, и теннисный корт, и турецкая баня, и даже крытый бассейн.

* Упрощенные условия покупки недвижимости для иностранцев и простая процедура оформления.

Вся процедура приобретения недвижимости занимает от 14 рабочих дней до двух месяцев. К тому же иностранный гражданин, который может купить недвижимость в Турции, вправе получить ипотечный кредит в банке на привлекательно-выгодных условиях. Турецкие банки дают ипотечный кредит иностранцам под 6,6-7,2% годовых. Таким образом, не имея всей суммы сразу, вы можете стать владельцем недвижимости в Турции здесь и сейчас.

Турецкий Deniz Bank, который несколько лет назад купил российский «СберБанк», выдает ипотеку на следующих условиях:

1 – максимальный срок до 10 лет, процентная ставка 6,6 – 7,2%;

2 – первый взнос минимальный 30%, кредит максимальный 60%;

3 – минимальная сумма 10 000 евро;

4 – комиссия банка при оформлении кредита 0,5%;

5 – возраст заемщика до 70 лет на дату окончания выплаты кредита.

Налог на жилой фонд всего 0,15% от стоимости, а ежегодный налог около 30 евро – это немаловажные преимущества турецкого рынка недвижимости.

Недвижимостью на территории Турции владеют граждане семидесяти государств. Более других инвестировали в недвижимость страны жители России, Германии, США, Азербайджана, Австрии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Франции. Половина иностранных покупателей приобретала недвижимость на юге Турции, на Средиземноморском побережье.

Основные причины приобретения недвижимости в Турции у покупателей из России и стран СНГ следующие: 55% – для отдыха на море, 20% – инвестиции для получения дохода, 5% – приобретение недвижимости более высокого уровня – взамен уже имеющейся недвижимости в Турции, 20% – для переезда на ПМЖ. И так как большинство россиян приобретает недвижимость как курортную, то есть для проведения отпусков и каникул, требования к ней у них не такие, как у коренного населения. Наибольшим спросом в последние годы пользуются студии и апартаменты с одной спальней, имеющие площадь до 60 кв. м и максимально приближенные к морю. Следует отметить, что до мирового финансового кризиса россияне приобретали чаще всего апартаменты с двумя спальнями. Всего же, по оценкам Gordon Rock, порядка 80% спроса приходится на апартаменты в комплексах, а 20% – на виллы и таунхаусы.

Если оценить ситуацию с позиции цен, то 55% сделок – это покупка сравнительно недорогого жилья на побережье с бюджетом до 50 тыс. евро, еще 20% – апартаменты стоимостью до 100 тыс. евро. На дорогую недвижимость, стоимостью от 300 тыс. евро, приходится только 8-10% всех сделок с жильем, от 500 тыс. евро – 3-5%.

Цены на недвижимость в Турции растут и, по оценкам экспертов, будут продолжать расти, а значит, инвестиции в турецкую недвижимость весьма перспективны и выгодны на сегодняшний день. А непосредственная близость к морю, чистый горный воздух и обилие витаминов в течение всего года сделают отдых с собственной квартире или вилле поистине приятным и незабываемым.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Недвижимость в Аланье